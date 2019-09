NU: Parkkikiekon sivuikkunaan sijoittaneelle sakot

Oikeuskäytännön mukaan kiekon tulee olla luettavissa auton tuulilasista.

Nurmijärvelle pysäköinyttä autoilijaa odotti palatessaan pysäköintivirhemaksu, vaikka auton sivuikkunaan oli sijoitettu oikeaa aikaa näyttänyt digitaalinen parkkikiekko.

Nurmijärven Uutisten mukaan laitetta oli vaikea sijoittaa perinteiseen paikkaan tuulilasin alareunaan, jossa lasi on kaarevampi. Laitteeseen merkitty aika oli silti selvästi luettavissa sivuikkunasta.

Lain mukaan pysäköintikiekko on sijoitettava auton tuulilasin sisäpuolelle näkyvälle paikalle. Tarkkaa kohtaa ei ole määrätty, mutta ohjeistuksessa suositellaan etumatkustajan puoleista alakulmaa.

Korkein hallinto-oikeus on aiemmin kumonnut sakot tilanteessa, jossa tarkastaja ei ollut huomannut lumisen etuikkunan yläkulmaan sijoitettua parkkikiekkoa.

Itä-Uudenmaan poliisin ylikomisario Timo Leppälän mukaan tuoreimman tapauksen erikoispiirteenä on sivuikkunan käyttö.

– Autoilija on asentanut kiekon sivuikkunaan, josta se on kuvan mukaan hyvin luettavissa. Oikeuskäytännön mukaan asia jättää hieman tulkinnalle varaa. Tämänhetkisten päätösten mukaan kiekko on kuitenkin pitänyt olla luettavissa tuulilasista. Ehkä kannattanee opastaa autoilijoita asettamaan pysäköintikiekon siten, että se on tuulilasista luettavissa, Leppälä sanoo.

Virhemaksun antanut Parkkipate-yhtiö ei kommentoinut tapausta Nurmijärven Uutisille.