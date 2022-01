Norjan pääministeri varoittaa Venäjästä: Meitä vastaan tehdään hybridi-iskuja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainan konfliktin yltymisen pelätään leviävän Pohjois-Eurooppaan.

Venäjä lisää Pohjoismaissa hybridioperaatioitaan, kuten kyberhyökkäyksiä ja GPS-paikannussignaalien häirintää samaan aikaan, kun Venäjän ja lännen välit ovat kiristyneet Itä-Euroopassa, kertoo Norjan pääministeri Jonas Gahr Store.

Storen mukaan geopoliittisen konfliktin ”kylmät tuulet” puhaltavat Ukrainasta pohjoiseen. Venäjä on myös vahvistanut joukkojaan arktisella alueella. Kuluneen vuoden aikana Venäjä on aktivoinut uudelleen neuvostoaikaisia sotilastukikohtia arktisella alueella ja rakentanut uusia kiitoratoja.

Store kertoo The Times -lehdelle, että Venäjän tukemat hakkerit ovat tehneet iskuja norjalaisia laitoksia ja virastoja vastaan. Muun muassa Norjan hallituksen tietokonejärjestelmät kaatuivat katkoksen vuoksi joulukuussa ja siviililentokoneisiin kohdistettiin signaalihäirintää sotilaslaitteistolla. Kyberhyökkäyksiä tehtiin myös elintarviketuottaja Norturaa ja Nordlandin läänin paikallishallintoa vastaan.

– Olen erittäin huolissani tästä. Meitä vastaan tehdään hybridioperaatioita, joita kohdistetaan yhtiöihin ja teknologian tutkimukseen, mutta myös tärkeisiin instituutioihin, kuten parlamenttiin, Store sanoo.

Ukrainan tilanne on kiristynyt äärimmilleen, koska Venäjä on keskittänyt valtavan määrän joukkoja ja kalustoa Ukrainan rajan lähelle. Pelkona on, että uusi hyökkäys tai konflikti voisi levitä Pohjois-Eurooppaan ja Itämeren alueelle.

Ruotsi lähetti viime viikonloppuna lisäjoukkoja Gotlantiin sen jälkeen, kun Venäjä oli tuonut lisää maihinnousualuksia Itämerelle. Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin mukaan Venäjän hyökkäystä maahan ei voida sulkea pois. Hän totesi Ruotsin haluavan lähettää signaalin siitä, että maa suhtautuu vakavasti kiristyneeseen turvallispoliittiseen tilanteeseen.

Venäjä on esittänyt Yhdysvalloille ja Natolle kovia vaatimuksia. Venäjä muun muassa haluaa, että Nato ei enää laajene itään ja että se poistaa joukkojaan ja harjoituksiaan Itä-Euroopasta. Venäjän myös vaatii, että Ukrainaa ei oteta Naton jäseneksi.

Lännen ja Venäjän viime viikolla käymät diplomaattiset neuvottelukierrokset eivät saaneet aikaan läpimurtoa. Välit ovat edelleen kireät, ja tilanteen pelätään eskaloituvan Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä ei ole suostunut lieventämään tilannetta Ukrainan rajalla.

Viime perjantaina Ukrainan hallitusta vastaan tehtiin kyberhyökkäys, joka kaatoi ministeriöiden ja virastojen tietojärjestelmiä.

Storen mukaan jänniteitä pitää pystyä lieventämään, koska konfliktin yltyminen voi levitä pohjoiseen.

– Arktisella alueella puhaltavat kylmät tuulet johtuvat yleensä muista geopoliittisista konflikteista. Nyt nuo kylmät tuulet puhaltavat Ukrainasta.