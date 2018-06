Norjalaispoliitikot antaisivat Trumpille Nobel-palkinnon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaksi Norjan edistyspuolueen edustajaa kokevat Donald Trumpin tehneen Nobelin arvoista rauhantyötä Pohjois-Koreassa.

Norjalaisen edistyspuolueen (Fremskittspartiet, FrP) edustajat Christian Tybring-Gjedde ja Per-Willy Amundsen nimeävät Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Nobelin rauhanpalkinnon saajaehdokkaaksi, kertoo Norjan yleisradio NRK.

Norjalaispoliitikkojen mukaan Trumpin ja Pohjois-Korean Kim Jong-unin tiistaina solmima sopimus ydinaseriisunnasta on Nobel-palkinnon arvoinen suoritus.

– Käynnissä oleva prosessi on matkalla kohti rauhaa. Prosessi on hatara, ja meidän kaikkien on tehtävä kaikkemme, jotta saamme hyviä tuloksia. Mielestäni Trumpin palkitseminen rauhanpalkinnolla lähettäisi oikeita signaaleja hänen suuntaansa, Amundsen sanoo.

Kaksikko perustelee valintaansa Nobel-palkinnon edellytyksillä, joiden mukaan rauhanpalkinnon saajan tulee olla ansioitunut esimerkiksi aseistariisunnan parissa.

Amundsenin ja Tybring-Gjedden kertovat tiedotteessaan, että Nobel-komitea osoitti heidän mukaansa vuonna 2017 valitessaan kansalaisjärjestö ICAN:n rauhanpalkinnon saajaksi, että ydinaseriisunta on yksi aikamme tärkeimmistä tavoitteista.

ICAN on kansalaisjärjestö, joka pyrkii edistämään ydinaseriisuntaa maailmassa.

Kaksikko muistuttaa, että myös Yhdysvaltain entiselle presidentille Barack Obamalle ojennettiin rauhanpalkinto kannustukseksi tämän työstä ydinasevapaan maailman saavuttamiseksi. He korostavat, että aikaisemminkin rauhanpalkintoja on annettu keskeneräisistä projekteista.

Nobel-komitea ei tapansa mukaan kommentoinut julkisuuteen nostetta ehdokasta. Joukko republikaanipoliitikkoja nimesi Trumpin ehdokkaaksi toukokuussa.

Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan lokakuun alussa.