Neuvostoliiton lentävä peto – näin huippuprojekti epäonnistui

Aikanaan 1920-luvulla Italiasta Neuvostoliittoon loikannut insinööri Robert Bartini suunnitteli 1960-luvulla Bartini Beriev VVA-14-nimisen amfibioaluksen, joka suunnittelijansa mukaan olisi ollut täydellinen toimimimaan vuonna 1961 käyttöön otettuja Polaris-ohjuksia kantavia amerikkalaissukellusveneitä vastaan.

VVA tarkoitti pystysuoraan nousevaa amfibisita ilma-alusta ja numero 14 viittasi sen moottorien määrään. Aluksen ulkonäköä voi kuvailla vähintään omaperäiseksi ja sitä kutsuttiin venäläisten kansansatujen kolmipäisen lohikäärmeen mukaisesti Zvej Gorynytšiksi.

Aluksen oli tarkoitus nousta veden pinnalta tai maasta pystysuoraan ja lentää sitten kuin tavanomainen lentokone. Bartini kehitti siitä useita versioita, muun muassa taittosiivisen laivoja varten.

Vain kaksi suunnitellusta kolmesta prototyypistä valmistettiin. Ensimäinen prototyyppi valmistui vuonna 1972 ja siihen asennettiin pari vuotta myöhemmin myöhemmin vesiponttoonit.

– Tällä aluksella ei ollut mitään nostolaitteita tai sukellusveneiden etsintään tarvittavia varusteita. Sillä oli tarkoitus ainoastaan tutkia horisontaalisen lennon ominaisuuksia ja lentojärjestelmää. Vuosina 1972-1975 sillä lennettiin 107 lentoa yhteensä yli 103 lentotunnin ajan, kertoo neuvostoilmailuhistorioitsija Andrii Sovenko CNN:lle.

Bartini kuoleman myötä 1974 ja samalla myös hanke sai loppunsa. Toinen prototyyppi purettiin ja ensimmäinen prototyyppi jäi unohduksiin. Se siirrettiin Moskovan keskusilmailumuseoon vuonna 1987, mutta jotain siirrossa meni pieleen, ja alusta on ryövätty ja vahingoitettu.

Alukselta esimerkiksi puuttuvat siivet. Korjaus maksaisi 1,2 miljoonaa dollaria ja kestäisi vuodesta kahteen. Aluksen runko on nähtävissä Google Mapsin satelliittikuvissa.

The only surviving prototype of this unusual plane now sits dilapidated in a field near Moscow, but it was once the hope of the Soviet Union against US submarine attacks. https://t.co/eSyuCOZOrh

— CNN International (@cnni) January 27, 2021