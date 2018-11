Netti-ilmiöksi noussut koskettava karhuvideo olikin jotain synkkää

Alla näkyvä venäläinen lennokkivideo karhunpennun selviytymistaistelusta vuorenrinteellä nousi hiljattain nopeasti valtavaksi viraali-ilmiöksi sosiaalisessa mediassa.

Kahden ja puolen minuutin videolla emoaan seuraava karhunpentu liukastuu lumisella jyrkänteellä ja liukuu dramaattisesti alas. Pentu saa otteen ja yrittää uudestaan, mutta putoaa taas. Lopulta pieni karhu onnistuu taistelemaan tiensä takaisin emonsa luokse. Viime hetkellä emo vaikuttaa kuitenkin huitasevan pentua tassullaan ja pikkukarhu putoaa jälleen.

Karhunpentu onnistuu lopulta pääsemään takaisin huipulle emonsa luokse ja karhut jatkavat matkaansa.

Videota oli viime viikolla ehditty katsoa jo yli 1,7 miljoonaa kertaa Youtubessa. Video on kerännyt myös lukemattomia katsojia Twitterissä ja muualla sosiaalisessa mediassa. Selviytymistarinaa on jaettu muun muassa osoituksena peräänantamattomuuden tärkeydestä. The Atlanticin mukaan koskettava video ei kuitenkaan ole aivan sitä miltä näyttää.

Videon katsoneiden asiantuntijoiden mukaan kyseessä vaikuttaisi nimittäin olevan tilanne, jossa karhut pakenevat henkensä edestä niitä kuvaavaa lennokkia ja ajautuvat sen takia pennun vaarantaneeseen tilanteeseen vuorella.

– Minun oli vaikea katsoa sitä, Idahon yliopiston biologi Sophie Gilbert toteaa.

Gilbert on tutkinut muun muassa lennokkien vaikutuksia eläimiin. Hänen mukaansa videolta kuvastuu lennokin käyttäjän täydellinen ymmärtämättömyys siitä, miten hänen laitteensa vaikuttaa karhujen käytökseen.

– Videota lumista jyrkännettä ylös hätääntyneen emonsa luokse taistelevasta karhunpennusta jaetaan koskettavana vertauskuvana sitkeydestä. Se ei ole sitä. Kyseessä on vaarallinen temppu vastuuttomalta lennokinkäyttäjältä, Mainen yliopiston professori Jacquelyn Gill puolestaan tviittasi.

Harmaakarhuja Kanadassa tutkiva ja niitä lennokeilla tarkkaileva Albertan yliopiston biologi Clayton Lamb on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa emo ei tavallisesti edes lähtisi noin vaikeaan maastoon pienen pennun kanssa.

Lambin mukaan videolta näkyy myös, kuinka emo seuraa jatkuvasti lennokkia. Emon huitaisu on hänen mukaansa yritys suojella pentua uhkaavalta näyttäneeltä lennokilta, joka ohjattiin siinä vaiheessa lähemmäs karhuja.

