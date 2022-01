Tartunta levisi kahdessa kuukaudessa lähes joka toiseen ihmiseen – ”ennennäkemätöntä”

Koronaviruksen omikronmuunnos nosti loppuvuodesta tartuntamäärät ennätyskorkealle muun muassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tutkijoiden mukaan taudinkuva on keskimäärin aiempaa lievempi, mutta huolena on ollut jyrkän epidemia-aallon aiheuttama sairaalahoidon kuormitus ja laajamittaiset poissaolot monilla aloilla. Viime päivinä on saatu merkkejä siitä, että koronatilanne olisi rauhoittumassa esimerkiksi Lontoossa ja New Yorkissa, joissa omikron pääsi leviämään muita alueita aiemmin.

Fred Hutch -keskuksen tutkija Trevor Bedford hämmästelee viruksen leviämisvauhtia. Yhdysvalloissa omikronin aiheuttamien tartuntojen määrä oli joulukuun 14. päivänä noin 35 000 kappaletta, mutta neljän viikon päästä jo 800 000 kappaletta päivässä. Luvut kääntyivät nopeaan laskuun tammikuun puolivälissä.

Epidemia-aalto vaikuttaa edenneen samalla lailla kaikissa osavaltioissa, eli eksponentiaalinen kasvu on tasaantunut tietyn pisteen jälkeen ja kääntynyt sen jälkeen laskuun.

Tutkijan mukaan voi olettaa, että virustestit ovat paljastaneet ehkä joka neljännen tai joka viidennen infektion. Näin ollen 18–23 prosenttia Yhdysvaltain väestöstä olisi saanut omikrontartunnan tammikuun 17. päivään mennessä. Valtaosa heistä olisi saanut infektion vain neljän viikon aikana.

Ennusteiden mukaan tartuntoja olisi vastaava määrä seuraavan kuukauden aikana, eli helmikuun puoleen väliin mennessä tartunnan olisi saanut 36–46 prosenttia amerikkalaisista. Tutkija luonnehtii ilmiötä ennennäkemättömäksi.

– On hämmästyttävää, että yksittäinen patogeeni on tartuttanut kahdeksassa viikossa noin 40 prosenttia väestöstä. En keksi mitään muuta vastaavaa esimerkkiä modernilta aikakaudelta. Influenssakauden aikana yleensä ehkä noin kymmenen prosenttia saa tartunnan 16 viikon aikana, Trevor Bedford sanoo.

Hän pohtii, nähdäänkö vastaavia rajuja epidemia-aaltoja myös jatkossa, jos koronavirus muuttuu endeemiseen suuntaan.

– En tiedä, pitäisikö näitä odottaa joka vuosi vai vain joka kymmenes vuosi, Bedford pohtii.

These epidemics have proceeded in a similar fashion across states with initial rapid exponential growth that slowed as epidemics grew in size. It appears that states are largely on the same curve, just some are farther ahead on this curve compared to others. 4/9 pic.twitter.com/AxpZCC7Am2

— Trevor Bedford (@trvrb) January 20, 2022