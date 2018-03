Naton sotalaivoja Ukrainan lipun alle? Tilanne kiristyy Mustallamerellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan Venäjä temmeltää Ukrainan talousvyöhykkeellä kuin omalla kotipihallaan.

Kun Venäjä vuonna 2014 miehitti ja liitti laittomasti itseensä Ukrainalle kuuluvan Krimin, se samalla kaappasi tai tuhosi lähes kaikki Ukrainan merivoimien sota-alukset. Näin Ukraina jäi alttiiksi venäläisjoukkojen maihinnousun uhalle, Venäjän laivaston tulenkäytölle ja jopa merisaarrolle.

Krimin laittomasta haltuunotosta on kulunut runsaat neljä vuotta, mutta Itä-Ukrainassa käydään edelleen sotaa ja Venäjä jatkaa Krimille sijoittamiensa joukkojen varustelua. Samaan aikaan Venäjän toiminta länttä kohtaan on muuttunut yhä aggressiivisemmaksi, mistä maan todennäköisenä pidetty syyllistyminen hermokaasuiskuun Britannian maaperällä on tuorein osoitus.

Tunnettu amerikkalainen Venäjä-asiantuntija Stephen Blank katsoo, että lännen olisi vallitsevassa tilanteessa syytä antaa laivastoapua Ukrainalle. Kyse ei hänen mukaansa ole vain yksipuolisesta tuesta, vaan apu olisi myös lännen omien etujen mukaista.

– Ei ole Ukrainan eikä lännen etujen mukaista, että Mustastamerestä muodostuu suljettu venäläinen meri. Vuodesta 2014 jatkunut kehitys uhkaa Naton jäseniä Balkanilla ja kumppaneitamme Kaukasuksella, American Foreign Policy Council -ajatushautomossa työskentelevä Blank sanoo tuoreessa kirjoituksessaan.

Hänellä on takanaan pitkä akateeminen ura muun muassa USA:n armeijan sotilasakatemian professorina.

”Annetaan sotalaivoja Ukrainalle”

Venäjä on Blankin mukaan ottanut vuoden 2014 jälkeen laivastonsa tuella haltuunsa useita öljy- tai maakaasukenttiä Ukrainan yksinomaiselta talousvyöhykkeeltä ja toteuttanut porauksia ainakin yhdessätoista kohteessa. Tämä on ollut mahdollista, koska Ukrainan merivoimilla ei vuoden 2014 jälkeen ole enää kykyä valvoa maan pinta-alaltaan kolme kertaa Krimiä suurempaa talousvyöhykettä.

– Ukrainan merivoimat tarvitsevat kiireellisesti partiointikykyä, jotta Venäjän toiminnan yllätystekijä voidaan välttää, Blank toteaa.

Ensi vaiheessa kyse olisi Yhdysvaltain laivaston kahdesta ketterästä konetykein ja -kiväärein varustetusta Island-luokan partioaluksesta, jotka Ukraina saisi käyttöönsä. Ajatus ei ole uusi, vaan alustava sopimus alusten luovuttamisesta on ilmeisesti jo tehty.

Naton laivasto-osastoja liikkuu jo nyt säännöllisesti Mustallamerellä, mutta puolustusliiton on Blankin mielestä syytä vahvistaa omaa sotilaallista läsnäoloaan Venäjän aggressiivisen toiminnan patoamiseksi. Lisäksi hän antaisi laivoja Ukrainalle.

– USA tai jopa Nato voisivat lainata Ukrainalle tarpeettomiksi käyneitä laivojaan, asettaa ne Ukrainan lipun alle sekä huolehtia tarvittavasta koulutuksesta ja varustamisesta. Vastineeksi voitaisiin vuokrata tukikohtia Ukrainasta Mustanmeren rannikolta tai – jos se olisi liian provokatiivista – öljy- ja kaasukenttiä, joita Venäjä nyt laittomasti miehittää, hän hahmottelee.

– Sen jälkeen voisimme yhdessä Ukrainan kanssa haastaa Venäjän omistajuuden noihin kenttiin sekä edistää Ukrainan puolustuskykyä ja Naton läsnäoloa Mustallamerellä.

Blank sanoo tiedostavansa, että jos hänen esityksensä mukaisesti toimitaan, se saattaisi provosoida Venäjän uusiin sotilasoperaatioihin Ukrainaa vastaan.

– Kun Vladimir Putin käy laajenevaa lännenvastaista sotaa, pitäisi olla selvää, että hänen pyrkimyksiinsä on vastattava moniulotteisesti. Ellei niin tehdä, hän uskoo myös jatkossa, ettei hänen tarvitse kuin puskea länttä vastaan paljastaakseen sen heikkouden ja taatakseen Venäjän voiton, Blank kiteyttää.