Naton kartta: Nämä maat suojaavat Itä-Eurooppaa

Puolustusliitto Nato on julkistanut tuoreen kartan Itä-Eurooppaan sijoitetuista joukoistaan.

Monikansallisten taisteluosastojen luomisesta sovittiin Varsovan huippukokouksessa vuonna 2016 vastatoimena Venäjän hyökkäykselle Krimille ja Itä-Ukrainaan. Viroon, Latviaan, Liettuaan ja Puolaan sijoitettujen yksiköiden tarkoituksena on nostaa mahdollisen sotilaallisen konfliktin kynnystä.

Tapan tukikohtaan Virossa on sijoitettu Britannian, Tanskan ja Islannin sotilaita. Latviassa Adazin tukikohdasta käsin toimii Kanadan, Albanian, Tsekin, Italian, Montenegron, Puolan, Slovakian, Slovenian ja Espanjan monikansallinen taisteluosasto.

Saksa, Belgia, Kroatia, Tsekki, Islanti, Luxemburg, Alankomaat ja Norja vastaavat Liettuan puolustamisesta. Puolaan on sijoitettu Yhdysvaltojen, Kroatian, Romanian ja Britannian joukkoja.

NEW: Latest map of @NATO’s enhanced forward presence in 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇵🇱 27 nations contributing to deterrence 👉🏻 https://t.co/7yRDY15UfN pic.twitter.com/ipESak5sfX

— Rehanna Jones (@RehannaJB) January 21, 2020