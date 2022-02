Nato-väite Ukrainasta leviää – näin suurlähettiläs oikeasti sanoi

Ukrainan Britannian-suurlähettiläs Vadim Prystaikon kommentit BBC:lle ovat herättäneet laajasti huomiota ja levinneet näkyvästi muun muassa Venäjän mediassa.

Prystaikon on uutisoitu kertoneen, että Ukraina saattaisi harkita Nato-jäsenyyden hakemisesta luopumista, jos sota voitaisiin välttää tällä tavoin. Esimerkiksi ohjelman esittänyt BBC:n Radio 5 julkaisi alla näkyvän tviitin asiasta.

Suurlähettilään vastausta on kuitenkin siteerattu vain osittain. Todellisuudessa Vadim Prystaiko sanoi myös, ettei hän usko, että Ukraina toimisi näin.

Natoon hakeminen on kirjattu Ukrainan perustuslakiin.

Vadim Prystaikon haastattelu löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa. Natoa käsittelevä kohta alkaa noin kohdasta 1.15.00.

Toimittaja Stephen Nolan kysyi Prystaikolta haastattelussa, saattaisiko Ukraina harkita Naton jäsenyyden tavoittelusta luopumista, mikäli näin voidaan välttää sota.

– Me saattaisimme. Erityisesti, jos meitä uhattaisiin tuolla tavalla, kiristettäisiin tuolla tavalla ja pakotettaisiin siihen, Prystaiko vastasi.

Hän totesi ukrainalaisten pohtivan nyt, kuinka tilanteesta selvitään, ”jos he [Venäjä] tulevat huomenna”.

– Puramme tämän tilanteen ja jäämme taas ilman kenenkään suojaa, ilman ystäviä, kuulumatta mihinkään liittoumaan samalla kun kaikki naapurimme ovat jo liitossa. Venäjä on suoraan sanottuna jo Naton naapurissa, hän jatkoi, ja listasi Venäjän naapurissa olevia Nato-maita.

Tämä ei hänen mukaansa ole muuttanut Venäjän turvallisuutta. Prystaikon mukaan Ukrainan jäsenyys ei siten vaikuttaisi paljoakaan tilanteeseen.

– Se mistä hän [Vladimir Putin] ei pidä, on se, että Ukrainasta tulee jotakin erilaista kuin Venäjästä. Että venäläiset tulevat kysymään Putinilta, onko meitä tosiaan hallittava sinun tavallasi vai voimmeko ehkä olla kuin ukrainalaisia ja tehdä omat ratkaisumme. Tämä on vaarallista – ei Venäjän kansalle tai alueelle vaan Venäjän hallinnolle juuri nyt.

Tässä vaiheessa BBC:n toimittaja päätti toistaa aiemman kysymyksensä Natoon hakemisesta luopumisesta siltä varalta, että kyseessä oli aiemmin väärinymmärrys. Toimittaja painotti, että harkitaanko Ukrainassa nyt tällaista sodan välttämiseksi.

Prystaiko kiitti kysymyksen toistamisesta ja totesi, ettei hän aio puhua maansa perustuslakia vastaan.

– Tarkoitan, että olemme joustavia etsiessämme parasta ulospääsyä. Jos meidän on tehtävä vakavia myönnytyksiä, olisi tämä jotakin, mitä saattaisimme tehdä.

Toimittaja jatkoi Ukrainan siis asettavan itsensä alttiiksi Vladimir Putinin painostukselle. Tämän Prystaiko kiisti.

Seuraavaksi Prystaikolta kysyttiin, että jos Ukraina kerran on tarjoamassa vetäytymistä Natoon hakemisesta, eikö niin kannattaisi tehdä ennen keskiviikkoa, jolloin Venäjän on väitetty suunnittelevan hyökkäystä. Toimittaja jatkoi, voisiko tämä Ukrainan Nato-ilmoitus tulla lähipäivinä.

– Ei. En usko, että teemme näin. Kysyit, harkitsemmeko tällaista mahdollisuutta. En usko, että teemme niin. Ei siksi, että olisimme tyhmiä tai itsepäisiä. Tässä on se ero, josta sinulle sanoin. Emme tiedä, mitä me joudumme uhraamaan sitten toisena päivänä, torstaina, kun hän [Putin] tulee taas. Hän tuli provosoimatta. Hän vain tuli, suurlähettiläs sanoi.

🗣️"We are trying to find the best way out."

Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.

It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.

🎧⬇️

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022