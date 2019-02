Nasa kummastui löydöstään – ”emme ole koskaan nähneet tällaista”

Nasa on saanut uutta tietoa Ultima Thulesta, uutisoi BBC.

Avaruuden lumiukko -lempinimeä kantava kappale löytyi Hubble-avaruusteleskoopilla kesäkuussa 2014. Nyt tammikuussa Nasan New Horizons -luotain ohitti halkaisijaltaan noin 30 kilometrin pituisen ja 16 kilometriä leveän kappaleen.

Aiemmin lumiukon muotoiseksi oletettu Ultima Thule paljastui ohilennossa litteäksi.

Tutkimusta johtava Alan Stern myöntää, ettei tutkimusryhmä ole koskaan löytänyt mitään tämän kaltaista.

– (Ultima) Thulen muoto on litteämpi, kuin pannukakku, mutta vielä tärkeämpää on, että uudet kuvat luovat nyt aivan uudenlaisen ongelman siitä, miten tällainen kappale on edes voinut muodostua, Alan Stern kirjoittaa tukimusryhmän nettisivuilla.

– Emme ole koskaan nähnyt mitään tällaista Auringon kiertoradalla.

