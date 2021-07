”Näkymättömiä” punkkeja pelätään – tältä tappava nymfi näyttää

Kaksivuotiaat punkit eli nymfit ovat niin pieniä, että ne jäävät monelta huomaamatta. Siitä huolimatta nuori punkki on usein aikuista kolmevuotiasta punkkia vaarallisempi, kertoo Slate Magazine.

Tarttuvien tautien leviämisen asiantuntija, Tuftsin yliopiston professori Sam Telfordin mukaan punkit ovat kahden vuoden iässä vain noin unikonsiemenen kokoisia. Nymfien pienuutta havainnollistaa Yhdysvaltain tautikeskuksen kuva (alla), jossa muffinin päälle on siroteltu vierekkäin sekä unikonsiemeniä että punkkeja.

Telfordin mukaan nymfit eivät ole näkymättömiä, mutta ne saattavat jäädä helposti huomaamatta.

– Sinun täytyy vain tietää, mitä etsit, Telford opastaa.

Nymfit levittävät suurikokoisia punkkeja todennäköisemmin borrelioosia eli lymen tautia. Aikuisesta yksilöstä poiketen se kiinnittyy ihmiseen vain kolmeksi päiväksi. Riski tautiin sairastumiselle kasvaa, jos punkki kerkeää olla ihmisen iholla yli vuorokauden.

Suomessa punkit eli puutiaiset ovat viime vuosina levinneet yhä laajemmille alueille ja yhä pohjoisemmas. Tänä vuonna havaintoja on tehty jo yli 30 000.

Found a teeny tiny tick on a cat yesterday 😬 that's a 25 gauge needle for comparison. (that's really small) pic.twitter.com/OcTXsVoKAq

— Elysia Desmier (@desmier04) June 22, 2021