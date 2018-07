Näissä Euroopan maissa on nyt burkakielto

Uskonnollista vaatetusta koskevaa lainsäädäntöä on kiristetty viime vuosien aikana monissa länsimaissa.

Radio Free Europen listauksen mukaan Länsi-Euroopassa on siirrytty laajasti joko kategoriseen täyskieltoon tai kohdistettuihin rajoituksiin.

Tanskan parlamentti hyväksyi toukokuussa lakiesityksen, jolla koko kasvot peittävän burkan käyttäminen kiellettiin sakon uhalla. Hollanti kielsi kesäkuun lopulla kasvot peittävät vaatteet julkisissa rakennuksissa.

Näin on tehty myös Itävallassa, Bulgariassa, Baijerissa ja Ticinon kantonissa Sveitsissä.

Saksassa burkan käyttäminen kiellettiin viime vuonna siviili- tai asepalvelusta suoritettavien henkilöiden osalta.

Monet italialaiskylät ovat asettaneet musliminaisten asusteille paikallisia kieltoja. Pohjois-Italian Lombardiassa burkat kiellettiin tammikuussa 2016.

Ranska asetti ensimmäisenä eurooppalaismaana vuonna 2011 burkaa ja niqabia koskevan kiellon julkisten tilojen osalta. Hallituksen mielestä maan tasavaltalaiset arvot olivat ristiriidassa uskonnollisen vaatetuksen kanssa.

Belgia seurasi samana vuonna Ranskan esimerkkiä. Myös Venäjällä Stavropolin ja Mordovian alueella on otettu käyttöön hijabien paikallinen kielto.

