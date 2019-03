Näin Venäjällä vastustetaan internetin sensuroimista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mielenosoituksia on suunniteltu sunnuntaiksi Moskovaan.

Venäjällä on noussut vastustusta uusia sananvapautta rajoittavia lakeja kohtaan, kertoo CNN. Lähteiden mukaan Moskovan viranomaiset ovat hyväksyneet aktivistien hakemuksen järjestää internetin sensuuria vastustava mielenosoitus sunnuntaina Moskovassa.

Venäjällä onkin jo nähty merkkejä siitä, että osa kansalaisista vastustaa maan liukumista kohti autoritaarisuutta. Aiemmin tällä viikolla kaksi aktivistia, venäläiset Yevgeny Suchkov ja Olga Savchenko pidätettiin heidän keskeytettyään seremonia, jossa juhlistettiin Neuvostoliiton diktaattori Josef Stalinin kuoleman 66. vuosipäivää.

Venäjällä hyväksyttiin aiemmin tällä viikolla lakiesitykset, jotka kieltävät ”valeuutisten” levittämisen verkossa. Uusi laki myös mahdollistaa niiden kansalaisten vangitsemisen, jotka julkaisevat hallitusta vastaan ”epäkunnioittavaa” materiaalia verkossa.

Terroristisina pidettyjen ryhmien sensuroiminen internetissä on aloitettu Venäjällä jo vuonna 2016 säädetyllä Yarovaya-lailla. Human Rights Watchin mukaan kymmeniä venäläisiä on tämän jälkeen vangittu vain, koska he ovat ilmaisseet oman mielipiteensä blogeissaan ja sosiaalisessa mediassa.