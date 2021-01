Näin poliitikot leikkaisivat: teatterit, asumistuki, sote, ansiosidonnainen, ylijohtajat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yksi kansanedustaja hakisi säästöjä teettämällä koulujen ruokalistat tekoälyllä, toinen lopettaisi laiskan keskijohdon palkkaamisen.

Jos julkista taloutta pitää tasapainottaa leikkaamalla valtion ja kuntien budjetteja, mistä leikkaisit? Tätä kysyi Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n johtaja Emilia Kullas neljältä kansanedustajalta EVA:n verkkoseminaarissa tiistaina.

Kansanedustaja Kai Mykkänen (kok.) sanoo, että kokoomus haluaa keventää työn ja yrittämisen verotusta mieluummin kuin että passivoivia tulonsiirtoja jatkuvasti parannetaan. Hänen mukaansa työttömyysturvan perustaso voidaan pudottaa kahden vuoden takaiselle tasolle ja toimeentulotukeen voidaan palauttaa seitsemän prosentin omavastuu. Hän poistaisi lisäksi ansiosidonnaisesta päivärahasta työeläkekertymän.

– Nämä ovat kaikki arvovalintoja, mutta hyvinvointivaltio täytyy pelastaa ja antaa työlle ja yrittämiselle enemmän tilaa.

Mykkäsen mukaan sote-uudistus tulisi laatia sellaiseksi, että julkisia menoja voidaan leikata. Hänen mukaansa viime vaalikaudella tähän pyrittiin, mutta hanke törmäsi eduskunnan perustuslakivaliokuntaan.

– Nykyhallituksessa päädyttiin siihen, että menoleikkureita voimakkaasti löysennettiin. Suomen kansalaisena toivon, että hallitus vielä löytäisi korjaavamman tavan, hän toteaa.

SDP:n kansanedustaja Niina Malm sanoo, että jos julkista rahoitusta leikataan, palvelut heikkenevät.

– Ei ole salaisuus, että SDP ei ole ensimmäinen puolue, joka leikkauksia haluaisi toteuttaa.

Hän arvelee, että jos jostain joudutaan leikkaamaan, kohteeksi valikoituvat ei-lakisääteiset palvelut. Niihin kuuluvat muun muassa yritys-, työllisyys- ja asuntopalvelut sekä seurojen ja kansalaisyhteiskunnan rahoitus.

– En ole valmis ensimmäiseksi näistäkään leikkaamaan, Malm sanoo.

Malm ehdottaa, että hallinnon digitalisointi toisi jatkossa säästöjä. Kullas puuttuu tähän ja sanoo, että digitalisoinnin on todettu pikemminkin lisäävän kuin vähentävän menoja. Malm vastaa, että lyhyellä aikavälillä näin onkin, mutta pitkällä aikavälillä tällaiset tulevaisuusinvestoinnit maksavat itsensä takaisin.

Kullas tivaa Malmilta lisää konkretiaa. Hän pyytää kertomaan, miten Malm tehostaisi julkista hallintoa. Malm vetoaa edelleen digitalisointiin ja tekoälyyn.

– Tekoäly voi tehdä koulujen ruokalistat tai se osaisi varmasti tehdä vuorotyökalenterit. Tekoäly voi varmasti miettiä milloin missäkin täytyy pitää katuvalot päällä ja milloin mitäkin tietä aurataan.

Kansanedustaja Antti Kurvinen (kesk.) hakisi Mykkäsen tavoin säästöjä sote-uudistuksella.

– Sote pitää nähdä tasa-arvohankkeena, mutta sen tulee olla myös säästöhanke, muuten meillä kunnat kippaa. Pienemmät kunnat on jo menneet ja nyt Vaasankin kokoisilla on vaikeuksia.

Kurvinen toteaa, että myös asumistukea tulisi leikata. Tukeen kuluu julkista rahaa runsaat kaksi miljardia euroa vuodessa, mikä on hänen mielestään liikaa.

– Se on valtava summa ja sillä on monia haittavaikutuksia. En ole vakuuttunut, että asumistuki tuke pienituloisten ihmisten mahdollisuutta omaan kotiin, vaan se tukee asuntosijoittamista.

Kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) sanoo, että ensin on turvatta peruspalvelut, ja niiden ulkopuolelta voidaan leikata. Hän puuttuisi kulttuurin rahoitukseen.

– Omassa vaalipiirissäni on kuusi kaupunginteatteria ja neljä kaupunginorkesteria. Voisi pärjätä vähemmälläkin määrällä kulttuurilaitoksia.

Mäkelän toinen säästökohde liittyy hallinnon tehostamiseen.

– Eräässä eduskunnan valiokunnan kuulemisessa istui samasta ministeriöstä seitsemän ylijohtajaa penkissä rivissä. Tultaisiinkohan siellä toimeen vaikka kolmella, niin säästettäisiin palkkakustannuksissa.

Hän katsoo, että huono kehitys on saanut alkunsa pörssiyhtiöistä.

– Julkinen sektori on vähän liikaa imenyt kansainvälisten pörssiyhtiöiden työskentelykulttuuria eli on palkattu laiskaa keskijohtoa ja projektikekkulaa. On pistetty tekeviä käsiä pois suorittavasta työstä.

Kurvisen mielestä Mäkelän ehdotukset eivät johda todellisiin säästöihin. Hän muistuttaa, että valtion menoista 60–70 prosenttia kuluu sote-palveluihin, sosiaalitukiin ja koulutukseen.

– Pikkuisen huvittaa tämmöinen näpertely. Kyllä voidaan sulkea vaikka kaikki tuomioistuimet ja lopettaa poliisi, mutta ei sieltä tule mitään säästöjä, Kurvinen sanoo.