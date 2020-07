Näin paljon rahaa tarvitaan talouden turvaamiseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ekonomisti kuvailee lukuja merkillisimmiksi, joita on nähnyt.

43 prosenttia suomalaisista katsoo enintään 75 000 euron varallisuuden riittävän taloudellisen turvan tunteeseen, ilmenee LähiTapiolan teettämästä Arjen katsaus -kyselystä.

Peräti kolmasosa vastaajista olisi tyytyväinen jo 25 000 euron varallisuudella.

– Merkillisimmät tulokset mitä arjen katsauksissa olen nähnyt, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro ihmettelee tiedotteessa.

– Kun huomioi hyvinvointivaltion turvaverkot ja lakisääteisen eläkejärjestelmän kaikille työssäkäyville tuottavan eläkkeen, noin 100 000 euron kokoluokkaa olevan varallisuuden luulisikin tuovan rauhoittavan lisäturvan useimmille. Mutta yllättävän moni, miltei kymmenesosa, vaatii yli miljoonan varallisuutta tunteakseen itsensä turvatuksi. Ja joillekin edes viisi miljoonaa ei tunnu riittävän.

Eri ikäisillä suomalaisilla tunne riittävästä varallisuudesta vaihtelee selvästi. Nuoremmille alle 35 –vuotiailla taloudellisen turvan tunne on keskimäärin alle 300 000 eurossa. kun vanhemmilla turvalliseen tunteeseen vaaditaan reippaasti yli 300 000 euroa.

– Vaativimpia olivat 45-54 –vuotiaat vastaajat, joilla taloudellisesti turvattu tunne tuli vastaan keskimäärin vasta yli puolessa miljoonassa eurossa.

Yli 85 000 euroa vuodessa ansaitsevista enemmän kuin joka viides vastaaja sanoi tuntevansa olonsa taloudellisesti turvatuksi vasta yli miljoonan euron varallisuudella.

– Tulokset ovat hämmentäviä siinäkin mielessä, kuinka paljon ne eroavat todellisuudesta. Keskimääräinen turvaavaa varallisuus on noin 360 tuhatta euroa per vastaaja, mikä on miltei 1,5-kertaisesti kotitalouksien todelliseen 250 tuhannen euroa varallisuuteen nähden, Hannu Nummiaro sanoo.

– Ja kun huomioi, että kotitalouksissa on keskimäärin vähän yli kaksi henkilöä, niin kyselyssä turvaavaksi sanottu varallisuus on keskimäärin noin 3-kertainen arkitodellisuuteen verrattuna.

LähiTapiolan kyselyn teetti Kantar TNS ja siihen vastasi yhteensä 1 196 15-79-vuotiasta suomalaista maalis-huhtikussa 2020.