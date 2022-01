Näin Moskova valehtelee – asiantuntijan mukaan tilanne on poikkeuksellinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän kovimmatkin vaatimukset tarjoillaan amerikkalaisen asiantuntijan mukaan pötypuheiden kera.

Viime viikot ovat jälleen kerran osoittaneet, kuinka vaikeaa lännen on neuvotella Venäjän kanssa tai edes ymmärtää sitä. Taustalla vaikuttaa kokeneen amerikkalaisasiantuntijan Christopher Bortin mukaan presidentti Vladimir Putinin hallinnon piintynyt tapa valehdella herkeämättä – ja usein aivan turhaan.

Asetelma on hänen mukaansa tällä hetkellä jopa poikkeuksellisen ristiriitainen. Yhtäältä Venäjä on esittänyt vaatimuksiaan selväsanaisemmin ja avoimemmin kuin koskaan aikaisemmin, mutta samaan aikaan valheiden vyöry Kremlistä on entisestään kiihtynyt.

– Venäjän korkea-arvoiset edustajat väittävät, että Venäjän asevoimat eivät uhkaa Ukrainaa, mutta keksivät ilmeisiä tekosyitä mahdolliselle hyökkäykselle – syyttävät ukrainalaisia ”kansanmurhasta” ja väittävät yhdysvaltalaisten sotilasyritysten sijoittavan kemiallisia aseita Donbassiin, Carnegie-ajatushautomon vierailevana tutkijana toimiva Bort kirjoittaa.

Kremlin vaatimusten ja uhkausten röyhkeys jättää hänen mukaansa kovin vähän liikkumatilaa niille läntisille toimijoille, jotka haluaisivat edelleen ylläpitää vuoropuhelua Putinin hallinnon suuntaan.

– Mitä mieltä on keskustella sellaisen vastapuolen kanssa, joka ei piittaa totuudesta sentin vertaa, hän kysyy.

Bort on työskennellyt USA:n eri tiedusteluelimissä vuodesta 1991. Vuosina 2017–2021 hän oli kansallisen tiedustelukomitean Venäjän ja Euraasian vastuuvirkamies. Tutkijantointaan Carnegiella hän hoitaa sapattivapaansa puitteissa.

Vilpillistä peliä

Vaikka Venäjän käyttäytyminen herättää syvää hämmennystä lännessä, Putinin hallinto näyttää Christopher Bortin mukaan edelleen uskovan, että sen viestit ja niiden taustamotiivit ovat riittävän selkeitä.

– Se ei vaikuta olevan kovinkaan kiinnostunut siitä, että sen turvautuminen julkeisiin valheisiin saa keskustelukumppanit epäilemään, voiko mihinkään sen sanomaan luottaa, hän sanoo.

Venäjän johdon turvautumista läpinäkyviin valheisiin on hänen mukaansa analysoitu laajasti. Kreml valehtelee, vaikka se käsittäisi jäävänsä kiinni. Niin tapahtui esimerkiksi venäläisten ammuttua alas Malaysian Airlinesin lennon MH17 Ukrainan yllä heinäkuussa 2014, Venäjän entisen sotilastiedustelu-upseerin Sergei Skripalin ja tämän tyttären jouduttua murhayrityksen kohteeksi Salisburyssa 2018 ja oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tapauksessa elokuussa 2020.

– Kreml käyttää läpinäkyviä valheita myös viestiäkseen häikäilemättömyyttään kotimaassa ja ulkomailla. Valheet lisäävät sen pelotteluvoimaa ja osoittavat Moskovan asettavan itse omat sääntönsä, hän toteaa.

Läntisillä johtajilla onkin Bortin mukaan ymmärrettävistä syistä varsin vähän mielenkiintoa tarttua Putinin tuoreimpiin neuvottelutarjouksiin, jotka on höystetty röyhkeillä valheilla ja suoranaisella kiristyksellä.

– Siinäkin tapauksessa, että läntiset hallitukset olisivat valmiit tinkimään keskeisistä kannoistaan esimerkiksi sulkemalla Naton ovet Ukrainalta tai pidättäytymällä arvostelemasta Venäjällä tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia, Putinin vilpillinen peli vahvistaa käsitystä, että hän vain hakee keskustelukumppaneiltaan heikkouden merkkejä, eikä hänellä ole aikomustakaan täyttää omaa osuuttaan siitä, mitä sovittaisiin.