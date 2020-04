Ministeriön dokumentit: Näin suojavarusteiden hankinnasta määrättiin

Samalla kun julkisesti kehuttiin hyvää tilannetta, yritettiin varusteita hankkia kuumeisesti.

Verkkouutisten hankkimat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) huoltovarmuuskeskukselle (HVK) antamat esitykset suojavarusteiden hankinnasta tukevat tietoja siitä, että varustetilanne on ollut heikommissa kantimissa kuin julkisuuteen on kerrottu.

Verkkouutiset pyysi ministeriötä toimittamaan kaikki huoltovarmuuskeskukselle 1.2.2020-14.4.2020 välisenä aikana lähetetyt terveydenhoidon tarvikkeita ja/tai suojavarusteita koskevat ohjeet, pyynnöt, määräykset, tiedustelut ja muut viestit sekä niihin saadut vastaukset.

STM on tiedottanut esitysten päivämääristä ja niissä olleista varustemääristä 16.4. Esitysten muuta sisältöä ei kerrottu turvaluokituksiin vedoten. Verkkouutiset sai esitykset kokonaisuudessaan. Vain joitakin kohtia on salattu julkisuuslain 24 §:n 8 kohdan perusteella.

”On tarve täydentää”

STM:n esitti huoltovarmuuskeskukselle helmikuun 12. päivänä 200 000 FFP3-luokan hengityssuojaimen, 54 000 FFP2-luokan suojaimen ja 254 000 suojavisiirin hankintaa. Nykytilanteen valossa määrää voidaan pitää varsin pienenä. Se kertoo silloisesta tilannekuvasta.

STM 12.2.2020 HVK:lle antaman esityksen ovat allekirjoittaneet kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja valmiusjohtaja Pekka Tulokas. Esityksessä todettiin tautitilanteen edenneen siten, että myös Suomessa on varauduttava koronaviruksen ilmaantumisen lisääntymiseen ja siten tautitapausten selvittelyn ja hoitamisen tarpeen kasvattamiseen. Asiakirjan perusteella jo helmikuussa selvitettiin varastotilannetta ja todettiin, että täydennyksiä on tehtävä kansallisena toimenpiteenä. Myöhemmin hallitus on syyttänyt kuntia ja terveydenhoidon toimijoita siitä, etteivät ne olleet varautuneet riittävästi.

Esityksessä todettiin seuraavaa :

Oleellinen osa kansallista valmiutta ja varautumista on riittävän hoitotarvikemäärän varmistaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) kanssa selvittänyt Suomessa sairaanhoitopiirien, kuntien ja Huoltovarmuuskeskuksen tiedossa olevaa hoitotarvikkeiden varastointitilannetta. Sairaanhoitopiirien osalta selvitys perustuu viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin logistiikkakeskusten tietoihin. Kuntien osalta on tehty varastotilannearviointia Huoltovarmuuskeskuksen tiedossa olevien kuntien varastojen osalta yksittäisotoksina.

Yhteenvetona todetaan, että on tarve täydentää hoitotarvikkeita ja tietyiltä osin lääkkeitä kansallisena toimenpiteenä, jotta kansallinen valmius ja varautuminen ovat aiemmin kansallisessa pandemiasuunnitelmassa suunnitellulla tasolla.

Asiakirjan lopussa huomautettiin, että suojavarusteiden osalta tarvitaan vielä kansallisen varastotilanteen lisäkartoitusta. Osa kohdasta on salattu. Lisäselvitysten kerrottiin voivan johtaa siihen, että STM tekee lisähankintaesityksen HVK:lle.

”Eivät ole loppumassa”

Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot avattiin suojavarusteiden riittävyyden varmistamiseksi 23.3. STM tiedotti tuolloin varautumisen olevan hyvällä tasolla.

– Suomessa on varauduttu koronavirusepidemian varalta, ja koronapotilaiden tutkimukseen ja hoitoon tarvittavia suojaimia on hyvä määrä. Ne eivät ole loppumassa. Sairaanhoitopiirien valmiussuunnitelmien mukaisesti eri toimijoilla on olemassa perusvarastot. Suojavarusteita on koko maassa, mutta niitä voidaan siirtää tarvittaessa sellaiselle alueelle, jossa tautitapauksia on muita alueita enemmän, ministeriö tiedotti.

Tiedotteessa kerrottiin myös, että HVK:n varastoja täydennetään koko ajan. Samassa yhteydessä ilmoitettiin myös Suomen ”liittyvän ensi tilassa” EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välillä tehtyyn sopimukseen lääketieteellisten vastatoimien yhteishankinnasta.

Tällä viikolla selvisi, että STM viivytteli sopimukseen liittymisen kanssa niin kauan, että Suomi jäi ainoana EU maana neljän yhteisen varustehankintakierroksen ulkopuolelle.

Verkkouutisten saama STM:n 24.3.2020 päivätty hankintaesitys HVK:lle antaa hieman erilaisen kuvan varusteiden täydennysten tilanteesta kuin julkisuuteen annettiin tuolloin ymmärtää.

Asiakirjassa todettiin seuraavaa:

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätöksen valtion huoltovarmuusvaraston avaamisesta koronavirustilanteeseen liittyen. Ensimmäiset toimitukset viidelle yliopistolliselle sairaanhoitopiirille ovat toteutuksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole olemassa budjetoitua rahoitusta kyseisen hankintaesityksen toteuttamiseksi. Hankintaan tulee ryhtyä kiireellisesti, koska kyseisten materiaalien saatavuus markkinoilta on hyvin rajoittunutta. Esitetty materiaali tarvitaan kansallisen varautumisen tason parantamiseksi ja huoltovarmuusvarastojen täydentämiseksi.

Lisähankinnassa esitettiin tavoitemäärinä muun muassa 10 miljoonan kirurgisen maskin, 6 miljoonan suojatakin, miljoonan FFP2/3-maskin ja miljoonan visiirin hankintaa. Oletetuksi kokonaiskustannukseksi todettiin 31 miljoonaa euroa.

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet jälleen Kirsi Varhila ja Pekka Tulokas.

”Huomattavia vaikeuksia”

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että samalla kun STM vakuutteli julkisuudessa Suomen hyvää varautumista, alkoi työ- ja elinkeinoministeriössä muodostua erilaista näkemystä. Sinne oli maaliskuun aikana tullut viestejä tarvikepulasta. HS:n mukaan alivaltiosihteeri Petri Peltonen lähetti 29.3 ministeriön johdolle asiasta sähköpostiviestin.

– Olemme kuluneen viikonlopun aikana nopealla aikataululla organisoineet tehostettua toimintamallia terveydenhoitosektorin selvästi aikaisempaa suuremmiksi arvioitujen suojavälineiden ja hoitolaitteiden tarpeisiin vastaamiseksi, siinä todettiin.

Tilanne on selvästi ollut epätoivoinen. Huhtikuussa Suomen Kuvalehti paljasti, että HVK oli tehnyt maaliskuun lopussa viiden miljoonan euron skandaalikaupat kiinalaisista kasvosuojista liikemies Onni Sarmasteen kanssa. Hankinta johti HVK:n toimitusjohtaja Tomi Louneman eroon. Viranomaisten mukaan toimitetut suojat osoittautuivat testeissä kelvottomiksi ja poliisi tutkii vyyhtiä.

Julkisuudesta tuttu kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä on väittänyt Sarmasteen kaapanneen tilauksen, jonka oli alun perin tarkoitus mennä hänen virolaisen yrityksensä kautta. Sarmaste on kiistänyt väitteen. Sittemmin Jylhä on kertonut Suomen Kuvalehdelle saaneensa HVK:lta uuden viiden miljoonan euron tilauksen Sarmasteelle menneen tilauksen jälkeen. Virolaisen Ärilehden mukaan HVK on maksanut 2,5 miljoonan euron etumaksun Jylhän yrityksen tilille Viroon. Rahat on kuitenkin jäädytetty.

STM lähetti 3.4.2020 uuden esityksen suojavälineistä ja muista varusteista. Siinä kerrottiin ministeriön selvittäneen yhdessä HVK:n kanssa sairaanhoitopiirien, kuntien ja HVK:n hallussa olevien hoito- ja suojatarvikkeiden varastojen tilannetta. Esityksessä sanotaan, että täydennystilauksia on kuitenkin onnistuttu tekemään.

Kirsi Varhilan ja Pekka Tulokkaan allekirjoittamassa asiakirjassa todettiin seuraavaa:

HVK on tehnyt jo toimenpiteitä varmuusvarastojen täydentämiseksi. Tarvikkeiden saamiseen liittyy huomattavia vaikeuksia, mutta siitä huolimatta HVK on saanut tehtyä täydennystilauksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän esittämät tarpeet tarvikkeiden kulutukselle ovat ylittäneet jo aiemmin STM:n HVK:lle tekemien esitysten sisältämiä arvioita.

STM esittää Huoltovarmuuskeskukselle toteutettavaksi seuraavia alla kuvattuja hankintoja kansallisen varautumisen tason parantamiseksi ja huoltovarmuusvarastojen täydentämiseksi. Hankintoihin tulee ryhtyä kiireellisesti, koska kyseisten materiaalien saatavuus markkinoilta on hyvin rajoittunutta.

STM esitti 140 potilasvalvontamonitorin ja 60 tehoventilaattorin hankintaa niitä tarjonneelta GE Health Carelta. Esitykseen sisältyy myös hankinta toisen yhtiön tarjoamista jostakin muista varusteista. Tämä tarjous ja sen tekijä on kuitenkin asiakirjasta salattu.

Lisäksi STM esitti 3.4 240 000 kirurgisen maskin lähettämistä HUS:n logistiikkakeskukselle ja 130 000 maskin toimittamista kullekin neljälle muulle yliopistosairaanhoitopiirille. FFP2-suojaimia pyydettiin toimittamaan 14 000 kappaletta HUS:lle ja 9 000 kappaletta muille piireille.

Ministeriö pyysi HVK:ta jatkamaan lisähankintojen selvittämistä ja hankintoja sairaanhoitopiirien logistiikkakeskusten kanssa. Tarpeiden todettiin kohdistuvan erityisesti kirurgisiin maskeihin, FFP2/FFP3-suojaimiin, suojatakkeihin tai vastaaviin, suojakäsineisiin ja laboratoriotestausvälineisiin.

6.4 STM:n Varhila ja Tulokas lähettivät HVK:n silloiselle toimitusjohtaja Tomi Lounemalle ja HVK:n perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakolalle kaksi kirjettä koronaepidemiaa varten hankittavista materiaaleista.

Ensimmäisessä kirjeessä listattiin erilaisia testaukseen liittyviä varusteita ja kerrottiin niihin osoitettavasta 100 miljoonan euron lisärahoituksesta. Kirje sisältää taulukon hankittavasta tavarasta toimittajineen. Kirje meni virkamiesten ja avustajien lisäksi muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle, peruspalveluministeri Krista Kiurulle, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Skinnarille ja ulkoministeri Pekka Haavistolle.

Toisessa kirjeessä esitettiin, että HVK hankkii 20 miljoonaa kertakäyttöistä kirurgista maskia, 5 miljoonaa FFP2/FFP3 hengityssuojainta, miljoona suojapukua ja 20 miljoonaa suojakäsinettä nitriitistä tai lateksista. Toinen kirje meni myös Pekoselle ja Kiurulle.