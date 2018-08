Lainsäädäntösihteeri yllytti näillä sanoilla koneessa muitakin nousemaan

Vihreiden työntekijän videolla hän kieltäytyy kapteenin ja poliisin käskyistä.

Paljon puhuttanut video vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Aino Pennasen toiminnasta Finnairin lentokoneessa tiistaiaamuna sisältää monia yksityiskohtia. Verkkouutiset litteroi videolta muutaman avainkohdan.

Aino Pennasen kuvaama live-stream -video on nähtävissä hänen FB-sivullaan julkisena. Myös alta löytyvä video kestää neljä minuuttia ja kolme sekuntia.

Aivan videon alussa käydään käytävällä seisovan Aino Pennasen ja mahdollisesti koneen kapteenin, jonka kanssa Pennanen on kertonut puhuneensa, välillä seuraava keskustelu:

– Olkaa hyvä ja poistukaa koneesta.

– En, mä en aio poistua, mun lapsi ja mun mies on tuolla.

– No, voitte poistua koko porukalla jos haluatte…

– Ei.

– …tai voitte edelleen mennä istumaan omalle paikalle…

– Ei, mä en aio istua, mä menen seisomaan sinne paikalle. (Mitä?) Mä aion mennä seisomaan sinne paikalle, mä en aio lähteä…

– Ilmoitatteko te tässä vaiheessa että te ette tule noudattamaan miehistön käskyjä?

– Kyllä. Jos hän on tässä koneessa, jos häntä ollaan lennättämässä.

– Asia selvä.

Kohdassa 3:10 poliisimiehiä tulee Aino Pennasen luo koneen käytävälle. Kuuluu seuraava sananvaihto:

– Ole hyvä ja lähde meidän mukaan.

– Mulla on oikeus olla tässä (Poliisi uudestaan: Ole hyvä ja lähde meidän mukaan), mä olen maksanut tän lipun.

– …paa puhelin pois…

– Mä haluan kuvata tän tilanteen. Tässä on mun lapsi ja mun mies.

– Aivan sama. Sulle on annettu ohjeet ja mahdollisuus, sä et ole käyttänyt (epäselvää)…

Kuvaaminen päättyy, mutta ääni nauhoittuu yhä. Taustalla koneen henkilökunta antaa kaiuttimista matkustajille tilanneselvitystä muun muassa poliisin pyytämisestä paikalle.

Kohdassa 3:43 kuuluu Aino Pennasen kovempi ääni:

– Täällä on pakkopalautettava, mä toivon että te ihmiset nousette seisomaan ja estäisitte sen että hänet lähetetään hengenvaaraan. Nouskaa seisomaan ja pyytäkää että kapteeni ei lennä hänen (epäselvää).

Miehen ääni kuuluu taustalta:

– Ei todellakaan nousta.

– Niin, kuuluu toinen miehen ääni.

Heti perään miesääni – mahdollisesti poliisin – sanoo jotain ”yleisestä mielipiteestä”.

– (Epäselvää) yleinen mielipide, Aino Pennanen sanoo.

– Tämä ON se yleinen mielipide, miehen ääni sanoo.

– Tämä ei…, Pennanen sanoo videon loppuessa.