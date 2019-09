Näin häviämme työllisyydessä Ruotsille – HS: Yksi ikäryhmä selittää

Pääseminen Ruotsin tasolle tarkoittaisi yli 90000 uutta työllistä.

Valtiosihteeri Martti Hetemäki esitti hallituksen budjettiesityksen julkistamistilaisuudessa ratkaisuksi valtion talouden kohentamiseen 55-64-vuotiaiden ikäryhmän työllisyysprosentin nostamisen, kertoo Helsingin Sanomat.

Pohjoismaista korkein 55-64-vuotiaiden työllisyysaste on Islannissa, missä se on lähes 84 prosenttia. Toiseksi korkein se on Ruotsissa, 76,4 prosenttia. Suomessa vastaavan ikäluokan työllisyysaste on Pohjoismaiden pienin, 62,5 prosenttia.

Jos työllisyysaste saataisiin kasvatettua samaan kuin Ruotsissa, tarkoittaisi se käytännössä 91 000 työntekijää lisää. Hallitus tavoittelee tällä vaalikaudella 60 000 uutta työllistä.

55-64-vuotiaiden työllisyysasteen nostaminen Ruotsin tasolle toisi valtion kassaan HS:n mukaan noin 2,5 miljardin euron lisätulot ja tasapainottaisi valtion talouden. Hallituksen tuore budjetti oli kaksi miljardia alijäämäinen.

HS selittää Suomen ja Ruotsin työllisyysasteiden eroa muun muassa sillä, että Ruotsin talous selvisi Suomea paremmin vuoden 2008 finanssikriisistä. Ruotsissa on myös ollut jo pitkään mahdollista tehdä Suomea enemmän osa-aikatöitä.

Suomessa on tutkimusten mukaan lisäksi enemmän ikään ja sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää. Koulutus on HS:n mukaan Suomessa merkittävämpi tekijä työllistymisessä kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa myös työtä hakemattomien työttömien osuus on Ruotsia suurempi.

Lisäksi Ruotsissa työvoimapalvelut ovat Suomea vireämpiä ja yksilökeskeisempiä. Suomen järjestelmän piirteisiin kuuluvat taas passiivisuus ja digitaaliset palvelut. Työvoimapalvelujen saatavuus myös heikkenee ylipäätään huomattavasti sen jälkeen, kun henkilö täyttää 60 vuotta.