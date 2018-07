Näin EU-kansalaisuuksia myydään venäläisille sijoittajille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan parlamentti haluaa estää ’kultaisten viisumien’ myöntämisen.

Yli kymmenen Euroopan unionin jäsenmaan tiedetään myöntävän unionin ulkopuolisille sijoittajille EU-passeja tai pitkäaikaisia oleskelulupia mittavia sijoituksia vastaan.

Niin kutsuttua kultainen viisumi -ohjelmaa tarjoavat ainakin Belgia, Bulgaria, Espanja, Iso-Britannia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Malta ja Portugali.

EU:n passin tai pitkäaikaisen oleskeluluvan saatuaan sijoittajilla on mahdollisuus liikkua ja harrastaa liiketoimintaa vapaasti Schengen-alueella.

Käytännössä rahaa vastaan sijoittaja saa siis mahdollisuudet toimia EU:n sisämarkkinoilla välttäen EU:n ulkopuoliselle liiketoiminnalle asetetut unionin yhteiset tullit ulkorajoilla.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) näkee ohjelmassa paljon ongelmia.

– On pöyristyttävää, että tahot, jotka eivät muuten pystyisi saamaan viisumia tai pääsyä EU:n sisäpuolelle, saavat ne rahalla, hän sanoo Verkkouutisille.

Sarvamaan mukaan yleisellä tasolla viisumikaupan ongelmana on se, että se asettaa räikeästi ihmiset eriarvoiseen asemaan taloudellisten lähtökohtien takia. Mepin mukaan kauppa vaikuttaa myös oleellisesti EU:n turvallisuuteen.

Sarvamaa toimii parlamentissa talousarviovaliokunnassa. Se tarkastelee yleisesti talousrikollisuuteen ja esimerkiksi korruptioon liittyviä tapauksia.

– Olen talousarviovaliokunnassa jatkuvasti tekemisissä esimerkiksi rahanpesun estämisen kanssa. Rahanpesun estäminen taas vaikuttaa terrorismin rahoittamiseen ja muuhun talousrikollisuuten, joista taas on suora linkki myös kultaisiin viisumeihin, Sarvamaa toteaa.

Venäläisiä uusrikkaita

Viisumiohjelma antaa lahjontaa tarkkailevan kansalaisjärjestön Transparency Internationalin mukaan mahdollisuuksia rikolliselle toiminnalle, sillä sijoitusten alkuperää on vaikea selvittää ja maat myöntävät oleskelulupia hyvin heppoisin perustein.

Viisumikauppaa ovat hyödyntäneet erityisesti venäläiset uusrikkaat. Transparency Internationalin mukaan EU-passeja on myyty useille venäläisille oligarkeille, jotka löytyvät nykyään pakotelistoilta. Järjestön selvityksessä todetaan, että esimerkiksi erilaisista talousrikoksista syytetyt virkamiehet saattavat käyttää viisumiohjelmaa hyväkseen.

Venäläisten lisäksi oleskelulupia on myönnetty myös useille kiinalaisille, brasilialaisille sekä etelä-afrikkalaisille sijoittajille.

Parlamentti haluaa estää ohjelman

Euroopan parlamentti käsitteli viimeksi kultaisia viisumeita toukokuun viimeisessä täysistunnossaan. Sarvamaan mukaan parlamentissa on hyvin laaja yhteisymmärrys siitä, että viisumikauppa tulee estää.

Parlamentti on antanut lausuntonsa asiasta ja se on nyt unionin jäsenmaiden hallituksista koostuvan Euroopan neuvoston käsittelyssä.

Sarvamaan mielestä paras mahdollinen tapa estää viisumikauppaa ja muita väärinkäytöksiä olisi asettaa jäsenmaille taloudellisia rangaistuksia.

– Ei täydellinen, mutta paras keino vaikuttaa jäsenvaltioihin on budjetin kautta. EU:n historiassa on kokeiltu sitä, että rajataan valtion äänivaltaa pois neuvostossa, mutta se ei ole tuottanut toivottuja tuloksia. Mielestäni nyt on aika kokeilla, miten budjetin kautta pystyttäisi vaikuttamaan jäsenvaltioihin, Sarvamaa toteaa.

Europarlamentaarikko viittaa puheessaan EU:n kaavailemaan muutokseen EU-rahoituksen myöntämisestä.

Parlamentti pyrkii sitomaan jäsenvaltiot oikeusvaltioperiaatteeseen vähentämällä tai jopa peruuttamalla periaatetta rikkovien valtioiden EU-tukia.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun uudistusta pyritään oikeasti viemään läpi. Lakiuudistuksen mukaan olisi mahdollisuus jäädyttää, periä takaisin tai jopa katkaista jäsenvaltion EU-rahoitus, Sarvamaa kertoo.

EU:n budjetista päättäminen on Euroopan parlamentin päätösvallan alla, mutta lakiesitys rahoituksen myöntämisen kriteerien muutoksista tehdään yhteispäätösmenettelyllä yhdessä Euroopan neuvoston kanssa.

Sarvamaan mukaan rahoituksen kriteerien muuttaminen antaisi EU:lle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n arvoja ja lakeja vastoin toimivien jäsenvaltioiden päätöksiin taloudellisin keinoin.

– Mennään EU-budjetin kautta kukkarolle.

– Parlamentti on valmis tekemään hartiavoimin töitä, jotta (laki)uudistus saadaan vielä tämän kauden aikana valmiiksi. Mutta, neuvosto onkin sitten toinen kysymys. Siellä ei tilanne näytä hyvältä, Sarvamaa harmittelee.