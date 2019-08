Muuttamassa omaan asuntoon? Vinkit kotivakuutuksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opiskelujen alkaessa moni nuori vuokraa ensimmäisen oman asuntonsa.

Tilanne on usein uusi, eikä monella ole asunnon hankinnasta tai vakuutusten otosta aiempaa kokemusta. Vanhemman tuki on nuorelle tärkeä erityisesti vakuutuksen valinnassa.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan vakuutusasiantuntija Hanna Salo antaa vinkkejä omaan vuokra-asuntoon muuttavalle nuorelle.

• Kotivakuutus on kodin tärkein vakuutus. Tutustu eri yhtiöiden tarjontaan netissä ja valitse itsellesi sopivin. Nuorille on tarjolla myös ns. vakuutuspaketteja, joissa on koti- ja vastuuvakuutuksen lisäksi usein mukana matka- ja tapaturmavakuutus.

• Tarkista, että kotivakuutuksessa on mukana vastuuvakuutus, joka korvaa monia huolimattomuudesta tai varomattomuudesta toiselle aiheutuneita vahinkoja, joista olet vahingonkorvausvastuussa.

• Vertaile hinnan lisäksi myös sitä, mitä vahinkoja vakuutus korvaa ja mitä se ei korvaa. Lue ehdot ja kysy vakuutusyhtiöltä lisää jos et ymmärrä jotakin kohtaa. Vakuutusyhtiöt tarjoavat käteviä hintalaskureita ja chat-palveluita.

• Vuokralla asuva vakuuttaa kotivakuutuksella vain irtaimistonsa. Irtaimistolla tarkoitetaan esimerkiksi huonekaluja, kodinkoneita, elektroniikkaa, vaatteita, laukkuja ja harrastusvälineitä. Arvioi oman irtaimistosi kokonaisarvo ja valitse vakuutuksen vakuutusmäärä omaisuutesi arvon mukaiseksi.

• Huomaa, että yksittäisille tavaroille (esimerkiksi pyörä), kellarikomerossa säilytettäville tavaroille (esimerkiksi urheiluvälineet) ja kiinteälle sisutukselle (esimerkiksi keittiön kaapit) saattaa olla enimmäiskorvausmäärät. Tarkista, että ne riittävät.

• Jos muutat toiseen asuntoon, ilmoita muutosta vakuutusyhtiöllesi ja päivitä tiedot ajan tasalle. Maksa myös laskut ajoissa. Jos maksusi viivästyy, ilmoita siitä yhtiöösi ennen eräpäivää ja sovi uudesta eräpäivästä.