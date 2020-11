MTV: Wille Rydman pohtii pormestariehdokkuutta

Nuori toisen kauden kansanedustaja on kiinnostunut pääkaupungin pormestariehdokkuudesta.

Helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Wille Rydman kertoo haastattelussaan MTV Uutisille pohtivansa vakavasti pormestariehdokuutta.

– Pormestariehdokkuus kiinnostaa kyllä. Olen harkinnut asiaa vakavasti, ja mitä pidempään olen sitä pohtinut, sitä myönteisemmäksi olen käynyt ajatusta kohtaan. Jos kannatusta Helsingin kokoomuksen piirissä löytyy, se on minulle aito vaihtoehto. Lopullisten päätösten aika on varmaankin joulukuun aikana, sanoi kansanedustaja Rydman MTV:lle.

Rydman korostaa, että Helsinki on koko maan kannalta keskeinen ”kasvun veturi”, jonka tulee pystyä kilpailemaan muiden Itämeren alueen metropolien kanssa. Lisäksi Rydman korostaa turvallisuuden merkitystä.

– Samalla on niin, että Helsinki on koti yli 600 000 ihmiselle. Sen pitää myös tuntua kodilta. Kotonaan kenenkään ei pidä joutua pelkäämään. Helsinki on viime aikoina joutunut enenevässä määrin kohtaamaan samoja kielteisiä lieveilmiöitä kuin muutkin metropolit. Uudenlaisten turvallisuusuhkien, jengiytymisen ja huumeongelman taklaamisessa kaupungilla on aivan keskeinen rooli. Nämä haasteet on otettava tosissaan eikä niiden edessä pidä olla naiivi, Rydman painottaa.

Myös Kirsi Piha vahvisti lauantaina Helsingin Sanomille harkitsevansa pormestariehdokkuuta. Verkkouutiset kertoi aiheesta tästä löytyvässä jutussaan aiemmin.

