MTV: Tämä ilmiö yleistyy autokaupassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autoliikkeet vaativat hyvitystä kuluttajan antamasta vaihtoehdosta yhä useammin.

Autoliikkeet vaativat asiakkailtaan korvauksia yhä useammin, MTV Uutiset kertoo.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) johtavan asiantuntijan Raija Marttalan mukaan kyse on tapauksista, joissa autoliike on vaatinut hyvitystä kuluttajan antamasta vaihtoautosta.

Hänen mukaansa ilmiö näyttää yleistyvän.

– Olisi hyvä että kuluttajatkin tiedostaisivat tällaisen mahdollisuuden jo auton vaihtoa suunnitellessaan ja mahdollisesti voisivat välttää harmit ennalta, Marttala sanoo.

Viime vuonna KKV sai 8 465 autokauppaa koskevaa yhteydenottoa. Määrä on huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin yhteydenottoja tuli 10 888 kappaletta. Asiassa on huomioitava myös se, että koronaviruspandemian takia autokauppojen määrä on vähentynyt.

Marttalan mukaan kuluttaja on yleensä se, joka kääntyy kuluttajaneuvonnan puoleen kysellen autoliikkeen vaatimusten oikeutuksesta tai kohtuullisuudesta.