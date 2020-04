MTV: Koronan sairastaneille ehdotetaan hihamerkkiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL:n ylilääkärin mukaan merkin kantaja viestittäisi, ettei tämä tartuta enää muita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek ehdottaa hihamerkkiä koronan jo sairastaneille.

– Jos saisimme varmuuden, että on jo sairastanut taudin ja on sitä suojaavia vasta-aineita, sellaiset ihmiset voisivat olla avaamassa yhteiskuntaa ilman, että olisimme toisillemme uhka. Tällä hetkellä jokainen meistä on toiselle uhka. Jos tietäisimme paremmin, ketkä ovat jo taudin sairastaneet, se olisi myönteinen tieto, jota voitaisiin hyödyntää myös hoidollisesti, Nohynek kertoo MTV:lle.

Nohynek väläyttää hihamerkin lisäksi koronaveteraaninappia tai passia taudin sairastaneille.

– Ymmärrän toki, että tästä on syntynyt erilaisia mielikuvia 40-luvulle, mutta ajatus oli se, että kyllähän meidän pitää tästä jotenkin päästä ulos.