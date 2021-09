MT: Houkutteleva lunastustarjous johti isoon verotappioon

Tuulivoimayhtiöt ovat ehdottaneet maanomistajille ennakkohaltuunottoa, jossa veroseuraamukset voivat olla merkittävät.

Tuulivoimayhtiöt saattavat ehdottaa maanomistajille houkuttelevan kuuloista tarjousta, jossa sähkölinjojen alle jäävän maan lunastuskorvaus maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Tarjouksen ehtona on, että maanomistaja ottaa itse vastuulleen puiden poistamisen lunastettavalta alueelta ja tekee niin sanotun ennakkohaltuunottosopimuksen. Maanomistaja luopuu samalla valitusoikeudestaan.

Korvauksen korotuksesta huolimatta maanomistaja saattaa hävitä tuhansia euroja, kertoo Maaseudun Tulevaisuus.

Syynä on lunastuskorvausten matala verokohtelu. Maanomistaja maksaa saamistaan lunastuskorvauksista veroa 6 prosenttia. Jos taas maanomistaja poistaa puut itse ja myy puut, hän maksaa myyntituloista veroa 30 prosenttia.

Jos siis sähkölinjojen alle on jäämässä metsää, puun myyntituloista pitää maksaa veroja enemmän kuin mitä maapohjan korotettu lunastuskorvaus tuo tuloja, sanoo MTK:n kenttäpäällikkö Pauli Rintala.

– Metsänomistajalle todellinen vahinko syntyy puiden poistamisen ja myymisen yhteydessä, jos sen tekee vapaaehtoisesti. Metsänomistajan tulisikin saada kaikki lunastukseen liittyvät korvaukset lunastuskorvauksena, eikä puukauppatuloina, Rintala sanoo.

Korotettu lunastuskorvaus koskee vain maapohjaa, mutta ei maapohjan päällä kasvavaa puustoa. Maapohjan arvo on murto-osan puuston arvosta.

MT on tutustunut tapaukseen, jossa maapohjan arvo on 240 euroa ja puuston arvo 6 800 euroa. Lisäksi lopulliseen arvoon on lisätty niin sanottu odotusarvo 680 euroa, joka on arvioitu arvonnousu. Ennakkohaltuunottosopimuksen, jossa maanomistaja myy puut itse, jälkeen maanomistajalle on jäänyt käteen 5 737,60 euroa. Jos hän olisi päätynyt lunastukseen, jossa puusto poistetaan ja myydään lunastuksen jälkeen, maanomistajalle olisi jäänyt käteen 7 256,80 euroa.