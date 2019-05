Moni pelkää taloutensa romahtavan jos puoliso kuolee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joka seitsemäs perheellinen kertoo, että edessä olisi jopa ruokamenojen pienentäminen.

Henkivakuutusyhtiö Kalevan teettämän kyselytutkimuksen mukaan 40 prosenttia arvelee joutuvansa muuttamaan nykyisestä kodista edullisempaan vaihtoehtoon, jos heidän puolisonsa kuolisi.

Joka kolmas vastaaja kertoo, että nykyinen elintaso laskisi melko tai erittäin paljon. Tästä huolimatta kyselyn vastaajista kolmannes toteaa, että he eivät ole varautuneet puolison kuolemaan taloudellisesti millään lailla.

– Monen perheen talous heilahtaa epätasapainoon puolison kuoleman johdosta. Kyselymme tulosten mukaan muutto nykyisestä kodista olisi edessä 40 prosentilla. Puolison tulojen jäädessä pois olisi pakko etsiä edullisempaa vaihtoehtoa. Myös muita omistuksia jouduttaisiin tarkastelemaan lisätulojen lähteenä. Joka viides vastaaja kertookin, että joutuisi myymään omaisuuttaan, henkivakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja Timo Laitinen kertoo tiedotteessa.

Asunnon vaihdon lisäksi perheen kuluja pienennettäisiin autosta luopumalla tai vaihtamalla se edullisempaan. Myös lomamatkat ja vapaa-ajan hemmottelut vähenisivät. Joka kolmas kertoo, että niitä vähennettäisiin tai luovuttaisiin kokonaan.

– Lomamatkojen vähentäminen ei todennäköisesti aiheuta suurinta menettämisen tuskaa. Valitettavan moni joutuu kuitenkin tinkimään aidosti tärkeistä asioista. Joka seitsemäs perheellinen kertoo, että edessä olisi ruokamenojen pienentäminen, Laitinen toteaa.

Suomalaisilla perheillä on erilaisia keinoja, joiden avulla taloudellisesti varaudutaan puolison poismenon aiheuttamaan tilanteeseen. Parisuhteessa elävien suosituin varautumiskeino on itselle ja puolisolle otettu henkivakuutus. Toisella sijalla tulevat säästöt ja niiden kartuttaminen. Kolmanneksi suosituinta on panostaa sijoituksiin.

Tulokset selviävät henkivakuutusyhtiö Kalevan maaliskuussa 2019 teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1001 parisuhteessa elävää suomalaista.