Mohamed rakensi räjähteitä, väitti huijanneensa rahaa ISIS:ltä

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI kertoo selvittäneensä harvinaisen terrorismitapauksen, jonka yhteydessä maahan oli siirretty rahaa terroristisessa tarkoituksessa.

Useimmissa tapauksissa rahaliikenne on suuntautunut ulkomaille, esimerkiksi terroristijärjestöjen tileille Syyriaan ja Irakiin.

Marylandissa asuva egyptiläistaustainen Mohamed Elshinawy pidätettiin joulukuussa 2015. FBI oli havainnut hänen saaneen epäilyttävän rahasiirron Egyptistä.

Lehdenjakajana työskennellyt Elshinawy väitti aluksi, että siirto oli tullut hänen äidiltään. Kuulusteluiden jatkuessa hän päätti muuttaa tarinaansa.

Elshinawyn mukaan hänen lapsuudenystävänsä oli yllättäen ottanut yhteyttä sosiaalisen median kautta. Terrorismiyhteyksistä tuomittu henkilö oli halunnut tutustuttaa hänet ISIS:n jäseneen.

Elshinawy suostui ja otti yhteyttä jihadistiin, joka lähetti hänelle yhteensä 4000 dollaria ”operationaalisiin tarkoituksiin”. Elshinawy otaksui tämän tarkoittavan terrori-iskun toteuttamista Yhdysvaltojen maaperällä.

Elshinawy pyrki peittämään epäilyttävät rahasiirrot esittämällä myyvänsä tulostimia internetin välityksellä. Hän kiisti FBI:n kuulustelussa pyrkineensä tekemään iskuja Yhdysvalloilta. Elshinawy kertoi ylpeänä, että oli tahallaan huijannut rahaa jihadistijärjestöltä.

FBI:n tutkimuksen edetessä väite osoittautui valheeksi. Selvisi, että todellinen rahamäärä oli yli kaksi kertaa suurempi eli noin 8700 dollaria.

Elshinawyn mukaan FBI:n olisi pitänyt olla kiitollinen hänen vaivannäöstään. Hän jopa ehdotti, että FBI tarjoaisi hänelle työpaikkaa ISIS:n rahaliikenteen selvittämiseksi.

FBI:n tutkijat pureutuivat tapaukseen perusteellisesti. He seurasivat Elshinawyn puheluita, rahaliikennettä ja sosiaalisen median toimintaa. Selvisi, että mies oli vannonut uskollisuutta ISIS:lle verkkokeskusteluiden yhteydessä. Hän oli kuvannut itseään sotilaaksi, joka oli sitoutunut ”verisen jihadin toteuttamiseen”.

Elshinawyn huomattiin pyytäneen neuvoja räjähteiden ja äänenvaimentimen rakentamiseen sekä ostaneen useita varapuhelimia. Hän oli myös yrittänyt rekrytoida Saudi-Arabiassa asuvaa veljeään ISIS:n palvelukseen.

FBI:n tutkinnan edetessä Elshinawy yritti poistaa vanhoja viestejään ja kehotti kumppaneitaan tekemään samoin. FBI:n mukaan kyseessä oli laajempi ISIS:n rahoittama salaliitto, jonka tavoitteena oli hyödyntää myös aseistettuja lennokkeja suunnitteluasteelle jääneissä terrori-iskuissaan.

Kansainvälisen yhteistyön myötä myös Elshinawyn kumppanit saatiin pidätettyä usean eri maan alueella.

Juoneen osallistunut ISIS-johtaja tapettiin lennokki-iskussa. Elshinawy puolestaan tuomittiin 20 vuodeksi vankilaan.

A Maryland man was sentenced to 20 years in federal prison for conspiring to provide material support and resources to the terror group ISIS and for engaging in terrorist activity. @FBIBaltimore https://t.co/Vhpinesjhg pic.twitter.com/ADkko4r333

— FBI (@FBI) July 18, 2018