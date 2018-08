M&M: Tässä betonibaarissa tarjotaan elämyksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Idea tulee kansan lonkerolle keksimästä lempinimestä eli betonista.

Hartwall on rakentanut Flow-festivaalille Helsinkiin lonkerobaarin, jossa iso osa asioista on tehty betonista, kertoo Markkinointi&Mainonta.

– Tämä vuosi on ollut historiallinen alkoholilain muutoksen vuoksi. Siksi teimme Flow’hun betonikylän, jonka idea on tulee kansan lonkerolle keksimästä lempinimestä eli betonista, Hartwallin markkinointipäällikkö Eeva Ignatius kertoo M&M:lle.

Baarialueelta löytyy lonkerobrändätty betoniauto ja betoninen pingispöytä. Lisäksi kylään on rakennettu julkkisten signeeraamista betonilaatoista tehty Walk of Grey -polku.

– Flow’hun tulee edelläkävijäjengiä. Meillä on joka Flow’ssa uusi teema ja on hienoa, että tavoitamme tämän jengin tapahtuman kautta. Totta kai tässä on mahdollisuus tarjota kuluttajille elämyksiä, kuten nyt tämän betonikylän muodossa, Ignatius toteaa.

Hartwall on Flow-festivaalin pääyhteistyökumppanina nyt neljättä kertaa.