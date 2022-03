Mitä Kremlissä tapahtuu? Eristäytyneen Vladimir Putinin kerrotaan raivoavan

Yhdysvaltain tiedustelussa ollaan huolissaan Venäjän presidentin käytöksestä.

Yhdysvaltain tiedustelu pystyy tällä hetkellä seuraamaan tarkasti Venäjän presidentti Vladimir Putinin toimintaa, useat entiset ja nykyiset amerikkalaiset tiedusteluviranomaiset paljastavat NBC:lle.

Amerikkalaisten kerrotaan vahtivan tarkasti presidentin käytöstä. Lähteiden mukaan siitä ei ole merkkejä, että Putin olisi tullut henkisesti epävakaaksi. Hänen käyttäytymisessään on kuitenkin havaittu selvä muutos aiempaan.

Yhdysvaltain tiedustelulla sanotaan olevan pätevät tiedot siitä, että Venäjän presidentti on turhautunut ja että hän ”kohdistaa epätavallisia raivonpurkauksia sisäpiiriläisiinsä” sodan etenemisestä ja maailman tuomitsevasta reaktiosta hyökkäykseen.

Tiedustelutiedoista perillä olevien viranomaislähteiden mukaan tätä pidetään epätavallisena tunteensa tavallisesti hallitsevalta presidentiltä.

Yhdysvaltain tiedustelun sanotaan nyt huolivan siitä, että entistä turhautuneempi ja eristäytyneempi Vladimir Putin voi nähdä väkivallan lisäämisen ainoana vaihtoehtonaan Ukrainassa.

– Hän on eristänyt itsensä. Hän ei ole pahemmin käynyt Kremlissä. Tietoa tulee [hänelle] yhä vähemmän ja nämä tiedot tulevat myötäilijöiltä, Yhdysvaltain senaatin tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja, demokraattisenaattori Mark Warner avaa NBC:lle.

– Olen todellakin huolissani siitä, että hänet on ajettu nurkkaan. Huolin, ettei selkeää ulospääsyä ole.

Nimettömänä pysyttelevä länsimainen diplomaattilähde vahvistaa saman tilannekuvan.

– Päähuoli on hänen saamissaan tiedoissa ja siinä, miten eristäytynyt hän on. Eristäytyminen on todella suuri huoli. Emme usko, että hänellä on todenmukainen ymmärrys siitä, mitä tapahtuu.

Vastaavasta muutoksesta ja kasvavasta eristyksestä ovat puhuneet jo ennen hyökkäystä Ukrainaan useat venäläiset lähteet ja länsidiplomaatit. Myös Vladimir Putinin kanssa paljon tekemisissä ollut tasavallan presidentti Sauli Niinistö arvioi helmikuun puolivälissä New York Timesille Putinin muuttuneen.

– Hänen mielentilansa, päätöksenteko, päättäväisyys – tämä on selvästi erilaista, Niinistö totesi tuolloin.

Verkkouutiset kertoi sotaa edeltäneistä tiedoista Venäjän presidentin eristäytymisestä, kapenevasta ja samanmielisestä lähipiiristä sekä muuttuneesta käytöksestä alta löytyvässä jutussa.

