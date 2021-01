Mitä ihmettä? Lentokielto, vaikka Vladimir Putin ei muka omista palatsia

Kremlin nykyhallinnon arkkivihollinen, Magnitski-kampanjan Bill Browder naureskelee twitterissä uutista Venäjän salaisesta palvelusta FSB:sta.

FSB:n mukaan he suojaavat lentokiellolla Mustanmeren rannalla sijaitsevaa unelmapalatsia. Syynä on, että alue tarvitsee suojaa ”Naton tiedustelulta”.

– Sen jälken kun on kielletty että (Vladimir) Putin omistaa (Aleksei) Navalnyin paljastaman 1,45 miljardin dollarin palatsin Mustallamerellä, Venäjän FSB sanoo että no fly -alue sen yläpuolella on suojaamassa sitä Naton tiedustelulta, Bill Browder kirjoittaa.

– Näiden typerysten pitäisi laittaa tarinoihinsa järkeä, Browder heittää.

After denying that Putin owns the $1.45 billion Black Sea palace exposed by Navalny, Russia’s FSB says the no fly zone over it is in place to protect it from NATO intelligence. These knuckleheads need to get their stories straight https://t.co/SYOWZOGdB7

— Bill Browder (@Billbrowder) January 27, 2021