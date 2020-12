Mitä Brexitissä tapahtuu seuraavaksi?

Kauppasopu on vahvistettava ennen sen voimaantuloa.

Iso-Britannia ja Euroopan unioni saavuttivat sovun Britannin EU-eroa eli brexitiä seuranneissa kauppaneuvotteluissa. Vaikka neuvottelutulos on saatu, asia ei ole vielä täysin loppuunkäsitelty. EU:n ja Ison-Britannian parlamenttien nimittäin pitää vielä ratifioida kauppasopimus ennen sen voimaantuloa.

The Independentin tietojen mukaan Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson aikoo kutsua parlamentin koolle 30. joulukuuta käsittelemään kauppasopua. Hänen tarkoituksenaan on saada kauppasopu käsitellyksi yhden päivän aikana.

Euroopan unionin puolella kauppasopimuksen ratifiointi ei ole yhtä suoraviivainen prosessi. Kauppasovun on oltava 27 jäsenvaltion hallitusten lisäksi myös Euroopan parlamentin hyväksymä.

Euroopan unionin parlamentin antama takaraja neuvottelutulokselle umpeutui viime viikon lopussa. Parlamentti on kuitenkin varautunut käsittelemään asian kiireellisesti. The Independentin mukaan jäsenvaltioiden edustajien on määrä kokoontua joulupäivänä käsittelemään asiaa. Heitä on informoitu neuvotteluiden etenemisestä, joten kauppasovun ei pitäisi sisältää heille merkittäviä yllätyksiä.

Iso-Britannia erosi EU:sta viime vuodenvaihteessa. Brexitin jälkeinen vuoden siirtymäaika päättyy vuoden lopussa, joten neuvottelusopimuksen vahvistamiseen on vain kahdeksan päivää aikaa. Siirtymäaikana Britannia on vielä EU:n sisämarkkinoiden jäsen, vaikkei olekaan EU:n jäsenmaa.