”Mistä Vladimir Putin on joutunut aiemmin maksamaan?”

Shakkimestari, New Yorkissa maanpaossa asuva venäläinen oppositiopolitiikko Garri Kasparov ilmaisi Twitterissä tuohtumustaan New York Timesin (NYT) sunnuntain pääkirjoitukseen, jossa kirjoitetaan, että jos Venäjän presidentti Vladimir Putin antaa oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin kuolla työleirillä, vahvistaa se ”aukottomasti Putinin olevan murhaaja”.

-Mitä Putin (ei Venäjä) on maksanut Boris Nemtsovin murhasta? Mitä hyökkäyksestä Ukrainaan ja Krimin annektoimisesta? Menkää Putinin rahojon perään tai pitäkään suunne kiinni ja viekää myöhemmin kukkia Navalnyin haudalle myöhemmin, kirjoitti Kasparov twiitissään.

-Putinin murhaputki on jatkunut 21 vuotta ja NYT yrittää saada hänet häpeämään tappamasta taas yhtä oppositiojohtajaa? Hävetköön [Saksan liittokansleri Angela] Merkel kaasuputkisopimuksiaan. Hävetköön [Yhdysvaltain presidentti Joe] Biden tapaamistarjoustaan, ja [Ranskan presidentti Emmanuel] Macron vaatiessaan Ukrainalta kompromisseja. He sinetöivät Navalnyn kohtalon, Kasparov jatkoi.

Putinin kriitikko ja oppositiojohtaja, Venäjän entinen varapääministeri Boris Nemtsov ammuttiin iltakävelyllä Kremlin läheisellä sillalla Moskovassa helmikuussa 2015, eikä hänen murhansa ole vieläkään selvinnyt.

Joe Biden taas ehdotti 13. huhtikuuta puhelussaan Kremliin kahdenvälistä tapaamista Vladimir Putinin kanssa.

