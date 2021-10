Mistä SDP:n kansanedustajan 400 miljoonan euron väite tuli? ”Täyttä puppua”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ekonomisti Juha Itkonen ihmettelee, mistä väitteet suomalaisten ulkomaille pelaamista rahoista oikein tulevat.

SDP:n kansanedustaja Jukka Gustafsson nosti eduskunnassa eilen pitämässään puheenvuorossa esiin ehkä erään ”politiikan erikoisimmista luvuista”, arvioi taloustieteen tohtori ja entinen Suomen Pankin ekonomisti Juha Itkonen.

Tämä on hänen mukaansa suomalaisten ulkomaille pelaamien rahojen määrä. Itkonen toteaa sen varaan rakentuvan SDP:n rahapelipolitiikan ja oikeastaan koko Suomen linjan.

– Eduskunnan täysistunnossa kansanedustaja Jukka Gustafsson väitti tänään, että ulkomaille pelataan virallisten arvioiden mukaan lähes 400 miljoonalla eurolla vuodessa. Mikä viranomainen on muka tämän arvion on tehnyt SDP? Väitehän on täyttä puppua!, Itkonen sanoo Twitterissä.

Ekonomisti kummastelee pitkässä ketjussaan, mistä luku on saatu.

– Eli kuinka suuri mörkö maltalaiset kasinot ovat? En yhtään epäile niiden vastuuttomuutta, mutta millaisesta summasta oikeasti puhutaan? Tätä tietoa ei löydy virallisista tilastosta. Ei sääntelemättömät maltalaiset nettikasinot kerro, paljon ne ovat vieneet suomalaisten rahoja, Juha Itkonen sanoo.

Hänen mukaansa luvun taustalla on todellisuudessa brittiläinen H2 Gambling Capital -konsulttiyritys, jolta Veikkaus ja muut voivat arvioita tilata.

– Viimeisin luku on 318 miljoonaa euroa. Mediassa ja poliitikkojen suussa luku on esiintynyt faktana, mutta onneksi lakiesitykseen virkamiehet ovat kirjanneet monia duubioita. Esityksessä todetaan heti kärkeen: ”Manner-Suomen ulkopuolelle suuntautuvan rahapelaamisen määrästä tai yleisyydestä ei ole mahdollista saada täsmällistä tietoa, vaan ne perustuvat erilaisia tietolähteitä hyödyntäen tehtäviin arvioihin.”, Itkonen avaa.

Hän huomauttaa, että ”Manner-Suomeen” ei sisällytetä Ahvenanmaan PAF-peliyhtiötä.

– Iso ongelma konsulttien luvussa on, ettei kukaan oikeastaan tiedä, miten se on tuotettu. Tutkijat tai viranomaiset eivät voi sitä tarkistaa. Rahapelipolitiikan linja, joka koskettaa liki miljoonaa peliongelmaista ja heidän läheistään, saattaa olla ihan höttöluvun varassa, Itkonen sanoo.

”Lisäkerroksen höttöä” tuo hänen mukaansa se, että lukua käytetään ulkomaisen pelaamisen kasvun mittarina.

– Luku on kasvanut parillakymmenellä miljoonalla vuosittain. Mutta miten näin pieniä muutoksia voitaisiin havaita, kun mittaluokkakin on arvailujen vaarassa?

Ekonomistin mukaan on käsittämätöntä, ”miten näin suuria yhteiskunnallisia päätöksiä voidaan perustaa näin epävarmalle tiedolle”.

– Verrattuna esim. talouspolitiikkaan, jossa toki myös esiintyy paljon hatusta vedettyjä lukuja, ainakin tietoja syynätään tarkkaan.

Myös media saa Itkoselta osansa. Hänen mukaansa tiedotusvälineet ovat nielleet luvun aivan liian helpolla.

– Toivoisin journalistit vähän skarppaisivat tässä ja esittäisivät kriittistä kysymyksiä. Mitä asiasta oikeasti tiedetään? Onko tieto riippumatonta ja luotettavaa? Voidaanko isoja yhteiskunnallisia päätöksiä perustaa sen varaan?

