”Ministerin vastaus ympäripyöreä”

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuulee asiantuntijoita koronavirusepidemiaan liittyen.

Kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) on esittänyt sosiaali- ja terveysvaliokunnassa asiantuntijakuulemista liittyen koronavirusepidemian tilanteeseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta suostui tähän ja kuuleminen on tulossa lähiaikoina.

– Emme tiedä vielä, mitä kaikkea on tulossa, mutta varautumisen ja valmiustilan tulee olla kuitenkin huipussaan Suomessa. Meillä tulee olla valmiudet muun muassa tehohoito- ja sairaussijoihin, eristyspaikkoihin, hoitotarvikkeisiin, suojavaatteisiin ja lääkkeisiin. Tähän saakka tietoa on pitänyt etsiä muun muassa THL:n sivuilta. Tiedottamista on parannettava, Juvonen sanoo.

Hän jätti asiasta myös tammikuussa hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen. Juvonen kysyi, mihin toimiin Suomen hallitus ryhtyy varautuakseen epidemian leviämiseen myös meillä täällä Suomessa.

Peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) vastaus kysymykseen saapui tämän viikon maanantaina.

– Vastauksesta puuttui konkretia. Ministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen painottui lähinnä ympäripyöreään selvitykseen tilanteen seuraamisesta ja tiedottamisesta. Vastaus nosti pikemminkin esille nipun uusia kysymyksiä, kuin tarjoili vastauksia, Juvonen sanoo.

EU:n korona-hätäkokouksessa ministeri Kiuru totesi, että Suomi varautuu tautitapauksiin ”kaikilla keinoilla” ja että ””ähtökohtana on, että kaikenlaisiin skenaarioihin on varauduttava”.

– Nyt on hyvä kuulla, mitä nämä kaikki keinot konkreettisesti ovat ja miten eri skenaarioihin on Suomessa varauduttu. Mitkä mahdollisuudet meillä on epidemiatilanteessa esimerkiksi eristyspotilaiden hoitoon ja millainen materiaalinen valmius sairaanhoitopiireissä on käytettävissä, Juvonen toteaa.