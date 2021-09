Ministerille tyrmäys: Verojen kevennykset toteutuvat vain mielikuvissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan Annika Saarikon puheet ja teot eroavat kuin yö ja päivä.

Kokoomuksen kansanedustajan ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston vastaavan Matias Marttisen mukaan valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) puheet työn verotuksesta ovat epäuskottavia.

Saarikon mukaan Keskuskauppakamarin ehdottamaa kahden miljardin euron veronkevennystä ei tarvitsisi odottaa seuraavaan vaalikauteen. Hänen mielestään työn verotusta tulisi keventää jo tämän vaalikauden aikana.

Marttisen mukaan veronkevennykset toteutuvat vain mielikuvissa.

– Juhlapuheissa Saarikko mielellään keventää työn ja yrittämisen verotusta, mutta todellisuudessa hallitus on kiristänyt verotusta yli 700 miljoonalla. Lisäksi Saarikon johtama valtiovarainministeriö valmistelee uutta maakuntaveroa, josta tulee veronkorotusautomaatti työnteolle. Ministerin puheet ja teot eroavat kuin yö ja päivä, Marttinen toteaa tiedotteessa.

Marttinen muistuttaa, että hallitusohjelman mukaisesti verotusta on kiristetty voimakkaasti. Hänen mukaansa verotuksen rakenteen muuttamista ei voi toteuttaa vain puoliksi.

– Vasemmistohallituksen riveistä keskustasta ja vihreistä on kuulunut viime aikoina heittoja verotuksen painopisteen siirrosta. Työtä pitäisi verottaa vähemmän. Kulutusta ja haittoja enemmän. Hallituksen budjeteissa on kuitenkin tähän asti toteutettu vain roimat kiristykset. Tämän kauden veropolitiikka on tavallista vasemmistolaista kasvun ja ahkeruuden tukahduttamista, Marttinen sanoo.

Kokoomus on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan työn ja eläketulon verotuksen keventämistä 800 miljoonalla eurolla. Marttinen toivoo, että Saarikko toteuttaa nyt lupauksensa ja ryhtyy pikaisesti toimeen työnteon verotuksen keventämiseksi.

– Kokoomuksen vaihtoehto jättää keskimäärin yli 500 euroa vuodessa enemmän työssäkäyville käteen ja laskee Suomen huippukorkeaa kokonaisveroastetta. Verotuksen rakenteeseen täytyy saada kasvuun ja työntekoon kannustava uudistus, Marttinen toteaa.