Ministeri vetoaa: Suomi pois Ruotsin tieltä

Aino-Kaisa Pekonen vaatii nopeita toimia koronatilanteen riistäytymisen estämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan Suomessa tarvitaan nopeita toimia, jotta koronavirustartuntojen riistäytyminen käsistä voitaisiin estää.

– Suomen koronatilanne on kehittynyt nopeasti erittäin huolestuttavaksi. Sanon asian mahdollisimman suoraan ja selvästi: nyt tarvitaan nopeita toimia, jotta Suomi välttää koronatilanteen riistäytymisen käsistä ja Ruotsissa keväällä nähdyn tartuntojen räjähdysmäisen kasvun, Pekonen kirjoittaa Twitterissä.

Suomen epidemiatilanne on heikentynyt voimakkaasti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan viimeisen kahden viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 5 960, mikä on 657 tartuntaa enemmän kuin sitä edeltäneenä kahtena viikkona.

Tartuntamäärät ovat olleet kasvussa etenkin Uudellamaalla. Erityistä huolta herättää hallitsevaksi pääkaupunkiseudulla muuttunut entistä herkemmin tarttuva niin kutsuttu brittiläinen koronavariantti.

Pekosen mukaan nyt tarvitaan päättäväisiä toimia kaikilla elämänaloilla. Hän nostaa esiin huolen etenkin työpaikkoihin liittyvistä tartuntaryppäistä.

– Paljon on työpaikoillakin koronan torjumiseksi tehty, mutta nyt on etsittävä nopeasti uusia tehokkaita toimia. Meidän on voitava taata terveysturvallisuus sekä sellaisissa töissä, joita ei voi tehdä etänä, että kaikkialla ihmisten arjessa.

– Emme voi antaa tilanteen räjähtää käsiin juuri ennen kuin pääsemme rokotteiden ja kausivaihtelun avulla palaamaan normaalimpaan arkeen. Nyt on aloitettava loppukiri, jotta käännämme Suomen pois Ruotsin tieltä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti keskiviikkona Uudellemaalle tulevista uusista koronarajoituksista. Lisäksi rajanylityspaikoilla otetaan käyttöön pakolliset koronatestit.

