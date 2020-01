Ministeri lupaa toimia puolustusvoimien sisäilmaongelmiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varusmiehiä ja henkilökuntaa kannustetaan ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) ja kahdeksan muuta kokoomuksen kansanedustajaa tiedustelivat joulun alla tekemässään kirjallisessa kysymyksessä puolustusministeri Antti Kaikkoselta (kesk.) sisäilmaongelmista puolustusvoimien käyttämissä rakennuksissa.

Kiuru pitää puolustusministerin antamaa vastausta perusteellisena. Tavoitteena on, että toimitilat ovat käyttötarkoitukseen sopivia sekä käyttäjilleen turvallisia.

– Vastauksesta välittyy henki, ettei asia ratkea mottiin käpertymällä – on hyökättävä rohkeasti sisäilmavihollista vastaan. Vastauksen perusteellisuus viestittää, että ministeri Kaikkonen ja puolustusvoimat suhtautuvat asiaan vakavasti. Huoli on yhteinen ja ponnisteluille asian ratkaisemiseksi on helppo antaa myös oppositiosta tukea, Pauli Kiuru toteaa tiedotteessa.

Myös käyttäjien eli asukkaiden toiminnalla on merkitystä. Esimerkiksi varusteiden huolto- ja kuivaustilat olisi pidettävä erillään majoitustiloista.

– Varusmiehiä ja -naisia sekä henkilökuntaa kannustetaan ilmoittamaan havaitsemistaan puutteista tai ongelmista, Antti Kaikkonen toteaa vastauksessaan.

Puolustusvoimien kiinteistömenojen kasvusta esitettiin huolia jo viime vaalikauden aikana. Ongelmaa pyritään nyt ratkaisemaan perustumalla Senaatti-kiinteistöille tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöt. Antti Kaikkosen mukaan järjestelyllä pyritään saamaan synergia- ja taloudellisia hyötyjä.

– On realistista odottaa muutoksia myös sisäilmaongelmien ratkaisemiseen puolustusvoimien käyttämissä rakennuksissa, puolustusministeri sanoo.

Puolustusvoimilla ei ole tilastoja siitä, kuinka moni joutuu vuosittain keskeyttämään palveluksen erityisesti sisäilmaongelmien vuoksi. Samaan diagnoosikoodiin luetaan mukaan laajemmin hengityselinten sairauksia. Vuonna 2017 palveluksensa keskeytti 240 varusmiestä tai -naista hengityselinten sairauksien vuoksi. Luku on 8,4 prosenttia kaikista palveluksensa keskeyttäneistä ja noin prosentti kaikista palveluksen aloittaneista.

Kirjallisen kysymyksen allekirjoittajat olivat Pauli Kiuru, Ilkka Kanerva, Kalle Jokinen, Sari Sarkomaa, Jukka Kopra, Timo Heinonen, Kari Tolvanen, Arto Satonen sekä Mia Laiho.