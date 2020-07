Ex-ministeri ihmettelee: Ruotsi on tekopirteyttä

Liisa Hyssälän mukaan naapurimaan kulttuuri on naurua vaan.

Entinen ministeri ja Kelan entinen pääjohtaja Liisa Hyssälä hämmästelee ruotsalaisten iloista elämänasennetta.

Pitkäaikainen keskustapoliitikko kertoo katsoneensa televisiosta Allsång på Skansen -yhteislaulutapahtumaa. Poikkeusolojen vuoksi ohjelma kuvattiin ensi kertaa ilman yleisöä.

– Pakko sanoa, että kulttuuri on naapurissa toinen. Koko ajan suomalaisena odottaa, että tulee Elämän valttikortit tai muuta yhtä syvällä tunteissa rypevää, mutta ei. Kevyttä on naapurin kama. Naurua vaan, Liisa Hyssälä kirjoittaa Twitterissä.

Hyssälä pohtii, johtuuko suomalaisten kiintymys slaavilaiseen melankoliaan geneettisistä tekijöistä.

– ”Oon viikonloppuisä minä vain”-tyyppiset syvissä vesissä kahlaavat ovat hittejä meillä, mutta eivät ikinä olisi Ruotsissa. Ja tekopirteys ei ole koskaan puhutellut suomalaisia, Liisa Hyssälä sanoo.

