Mikael Jungner: Uusia puolueita ei tarvita – avasi ajatteluaan jo tässä blogissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n ex-puoluesihteerin mukaan lisätietoja uudesta projektista kerrotaan pian.

– Ei Suomi tarvitse enää 19. puoluetta, mutta uusia ideoita, sosialidemokraattien entinen puoluesihteeri Mikael Jungner totesi torstaiaamuna MTV:n Pöllöraadissa.

Jungner kommentoi uutishuhuja, jonka mukaan hän aikoisi perustaa uuden poliittisen liikkeen. Mukana olisi myös kokoomuksen kansanedustaja Hjallis Harkimo.

Mikael Jungnerin mukaan Suomi alkoi jämähtää jo 2000-luvun alussa.

– Jokainen eduskuntapuolue on käynyt vuorollaan epäonnistumassa sote-uudistuksessa. Systeemissä on joku ongelma, mutta ei näissä ihmisissä, Jungner sanoi MTV:lla.

Lähetyksessä lyhytsanainen Jungner avasi sunnuntaina ilmestyneessä ja tästä avautuvassa Verkkouutisten blogissaan tarkemmin ajatteluaan.

– Merkittävä osa ihmisistä ei luota, arvosta tai innostu politiikasta. Kun politiikka on työkalu muiden yhteiskunnan ongelmien korjaamiseen, ei tuokaan rooli onnistu. Suomi uudistuu tuskastuttavan hitaasti, rakenteiden korjaukset juuttuvat usein tehottomiin juupas-eipäs -vääntöihin, Mikael Jungner kirjoitti Verkkouutisissa.

– Luontevin tapa disruptoida politiikka on luoda kansalaisille suora yhteys poliittiseen päätöksentekoon ohi nykymuotoisten puolueiden. Tuon voi tehdä joko ryhmä valveutuneita kansalaisia tai sitten joku jo olemassaolevista puolueista. Parhaimmillaan molemmat. On vain ajan kysymys, milloin noin tapahtuu. Yleinen ilmapiiri ja ajan henki kun on nyt tuolle disruptiolle hyvin otollinen. Vain alusta puuttuu. Toistaiseksi, hän totesi.