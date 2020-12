”Mikään ei korvaa sitä, minkä Brexit meiltä ottaa”

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon ottaa Twitterissä kantaa Ison-Britannian EU-eroon, ”brexitiin” ja sen johdosta käytyihin brexit-kauppaneuvotteluihin.

Iso-Britannia ja Euroopan unioni saavuttivat neuvottelutuloksen brecit-kauppaneuvotteluissa jouluaattona. Sturgeonin mukaan mikään neuvottelutulos ei tule korvaamaan niitä menetyksiä, jotka Britannian EU-ero tulee aiheuttamaan.

– Ennen kuin kiertely alkaa, on syytä muistaa, että Brexit tapahtuu Skotlannin tahdon vastaisesti. Mikään sopimus ei korvaa sitä, minkä Brexit meiltä ottaa. On aika kartoittaa omaa tulevaisuuttamme itsenäisenä eurooppalaisena kansakuntana, Sturgeon kirjoittaa.

Sturgeon on aiemminkin näyttävästi vastustanut Ison-Britannian eroamista Euroopan unionista. Hänen mukaansa Iso-Britannia ei ole EU-eron jälkeen sama valtio, jonka osana Skotlanti äänesti haluavansa olla.

Before the spin starts, it’s worth remembering that Brexit is happening against Scotland’s will. And there is no deal that will ever make up for what Brexit takes away from us. It’s time to chart our own future as an independent, European nation.

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 24, 2020