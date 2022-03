Mika Lintilä Ylelle Hanhikivestä: Lopulliselle rakentamisluvalle ei edellytyksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa ei ole pysäyttänyt Fennovoiman ydinvoimalahankkeen valmistelua.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi Ylen A-studiossa, että Fennovoiman ydinvoimalahankkeen rakennustöihin on tällä hetkellä olemassa lupa.

Lintilä muistutti, että Fennovoiman ydinvoimalalle on olemassa eduskunnan periaatepäätös, jonka pohjalta hankkeelle on olemassa rakennuslupa.

– He tekevät niitä rakennusluvan mukaisia töitä.

Yle kertoi aiemmin tiistaina, että Säteilyturvakeskuksen mukaan Fennovoiman lupa-aineistojen tarkastusta ja turvallisuusarvion laatimista on jatkettu myös Ukrainan sodan syttymisen ja EU-sanktioiden julkistamisen jälkeen.

Lintilän mukaan Säteilyturvakeskuksen arvioinnin kautta rakennuslupa tulee myöhemmin hänen pöydälleen ja sen jälkeen valtioneuvostoon.

– Tällä näkymällä, mikä on olemassa en näe mitään edellytyksiä siihen, että sitä lopullista rakentamislupaa tulisi. Käytännössä jakaisin kahteen osaan. Tällä hetkellä ollaan rakentamassa tehdassalia. He voivat rakentaa sen salin, mutta tuleeko se koneistus sinne sisälle, se on sitten taas toisen luvan takana. Ja siihen lupaan en näe tällä hetkellä edellytyksiä, Lintilä selitti.

Fennovoima on tavoitellut aiempien suunnitelmien mukaan rakentamislupaa ydinvoimalaitokselle tänä vuonna . Laitoksen toimittaa venäläisen Rosatom-konsernin suomalainen tytäryhtiö RAOS Project.