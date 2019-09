Mika Aaltola Ulkopoliittisen instituutin johtajaksi

Uusi johtaja valittiin äänin 5-4.

Ulkopoliittisen instituutin hallitus päätti keskiviikkona nimittää tohtori Mika Aaltolan Ulkopoliittisen instituutin johtajaksi kaudelle 1.1.2020-31.12.2024 äänin 5-4. Johtajan tehtävänä johtaa tutkimuslaitoksen toimintaa ja vastata sen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta.

Mika Aaltola on toiminut Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelman ohjelmajohtajana vuodesta 2011. Aaltola on turvallisuuspolitiikan ja kansainvälisten suhteiden asiantuntija. Hänen tutkimuksensa käsittelevät muun muassa globaalihallinnan järjestelmiä, kyberturvallisuutta ja Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaa. Aaltolalla on dosentuuri Tampereen yliopistoon ja hän on toiminut Tallinnan yliopiston vierailevana professorina vuodesta 2011. Lisäksi hän on ollut vierailevana tutkijana yliopistoissa Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Instituutin tiedotteen mukaan hallituksen työryhmä haastatteli kolme hakijaa, joiden tutkimusala ja työkokemus liittyivät Ulkopoliittisen instituutin tutkimuksen alaan. Instituutin hallituksen kerrotaan olleen erittäin tyytyväinen haastatteluun kutsuttujen hakijoiden tasoon.

Instituutin johtaja Teija Tiilikaisen toinen kausi päättyy vuoden lopussa. Hän siirtyy syksyn aikana Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtajaksi. Ulkopoliittisesta instituutista annetun lain mukaan henkilö voidaan nimittää instituutin johtajaksi enintään kahdeksi perättäiseksi viisivuotiskaudeksi.