Mihin hallitus jätti ulkomaalaisten rikollisuuden torjunnan?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuslaiset ihmettelevät, että järkevät keinot unohdettiin.

Eduskunnassa puhuttiin keskiviikkona kansalaisaloitteesta, joka karkottaisi seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun. Useat kansanedustajat valittelivat, ettei paikalla ollut ainuttakaan ministeriä.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen sanoi edellisessä hallituksessa päästyn yhteisymmärrykseen ulkomaalaistaustaisten rikollisuuden ja seksuaalirikollisuuden torjuntaohjelmasta. Mykkäsen mukaan on kiistaton tosiasia, että ”tietyissä Suomeen muuttaneiden kansallisuuksien ryhmissä todennäköisyys syyllistyä seksuaalirikokseen on koholla”.

– Mihin ovat unohtuneet nämä ulkomaalaistaustaisten rikollisuuden torjuntaohjelman selkeät keinot rajoittaa muun muassa oleskelulupien pysyvästi myöntämistä ilman työhistoriaa, nopeuttaa karkotusta, poistaa pakolaisasema myös siinä tilanteessa, että syyllistyy törkeään rikokseen, Kai Mykkänen kysyi keskustalaisilta.

– Mihin keskusta on tässä kärrynsä kääntänyt?

Mykkäsen mukaan olisi tärkeää muuttaa ulkomaalaislakia niin, että poistettaisiin pakolaisasema, jos henkilö syyllistyy törkeään rikokseen. PS:n Jussi Halla-aho huusi väliin, että ”Mykkäsen pitäisi olla sisäministeri”.

Keskustan Ari Torniainen sanoi, että ”hallitusohjelmassa on useita tärkeitä tähän asiaan liittyviä parannusehdotuksia ja toivon, että hallitus vie niitä asioita myöskin ripeästi eteenpäin”.

Kokoomksen Pia Kauma olisi halunnut kysyä ministeriltä, kuinka monta henkilöä on jätetty karkottamatta, vaikka siihen olisi ollut edellytykset.

SDP:n Suna Kymäläisen mukaan ”haluan myös minä muistuttaa, että myös kantasuomalaiset syyllistyvät seksuaalirikoksiin”.

– Oikeustaju sanoo, että jos tarjoamme suojapaikan vaarallisista olosuhteista tuleville, he eivät voi aiheuttaa turvattomuutta myöskään täällä Suomessa. Erityisesti toistuvasti samoihin rikoksiin syyllistyminen on tuomittavaa, mutta olemme sitoutuneet kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, joita meidän on otettava huomioon toiminnassamme, Suna Kymäläinen sanoi.

Kokoomuksen Heikki Vestmanin mukaan ”se, että suomalaiset syyllistyvät seksuaali- ja väkivaltarikoksiin, ei oikeuta ainuttakaan ulkomaalaisen tekemää rikosta”.

– Tilastot ovat tosiasia. Mediatietojen mukaan ulkomaalaisten osuus oli kaikissa ilmoitetuissa seksuaalirikoksissa Helsingissä 38 prosenttia. Viime vuonna Helsingissä tapahtuneista ilmoitetuista raiskauksista peräti yli puolet oli ulkomaalaisen tekemiä, Heikki Vestman sanoi.

Myös hän ihmetteli ”mihin hallitusneuvotteluissa on haudattu tämä edellisen hallituksen aikana tehty ulkomaalaistaustaisen rikollisuuden torjuntaohjelma”.

– Siellä oli varsin järkeviä ja oleellisia muutosesityksiä, muun muassa kansainvälisen suojelun aseman poistaminen törkeään rikokseen Suomessa syyllistyneeltä sekä turvapaikanhakijoiden ja kielteisen päätöksen saaneiden säilöönottomahdollisuuksien laajentaminen. Miksi te ette ottaneet näitä tärkeitä toimenpiteitä hallitusohjelmaan?, Vestman kysyi.

SDP:n Hussein al-Taeen mukaan ”seksuaalirikollisuutta tapahtuu Suomessa todella, todella paljon, valitettavasti”.

– Tämä hallitus on tehnyt nyt aivan selväksi sen, että se aikoo korottaa minimirangaistusvaatimuksia niitten kohdalla, jotka tekevät törkeitä seksuaalirikoksia lapsia kohtaan, al-Taee sanoi.