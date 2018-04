Mihail Hodorkovski: Lännen pitäisi vastata Salisburyn iskuun tiukemmin

Presidentti Vladimir Putinin asema on Kreml-kriitikon mielestä käymässä tukalaksi.

Länsi on vastannut entisen venäläisagentin Sergei Skripalin ja tämän tyttären maaliskuussa Britannian maaperällä tapahtuneeseen murhayritykseen päättäväisemmin kuin mihin Venäjä oli varautunut. Vastatoimet ovat kuitenkin jääneet Venäjän vallanpitäjien kannalta siedettävälle tasolle, maansa nykyjohdon näkyvimpiin arvostelijoihin lukeutuva entinen oligarkki Mihail Hodorkovski arvioi.

Jos presidentti Vladimir Putinin lähipiiriä haluttaisiin rangaista toden teolla, heidän toimintaansa olisi maanpaossa Yhdysvalloissa elävän Hodorkovskin mielestä alettava selvittää rikostutkinnan menetelmin.

– Nämä ihmiset ovat täydellisen piittaamattomia laista. He kieltäytyvät noudattamasta edes niitä lakeja, joita he ovat itse kirjoittaneet, hän toteaa brittiläisen Chatham House -ajatushautomon julkaisemassa haastattelussa.

– Jos tunnustamme, että nämä sata ihmistä ovat rikollisryhmä, joka käyttää rikollisia metodeja, meidän tulisi vastata siihen poliisitoiminnan keinoin. — Vaikka näitä ihmisiä ei voisi pidättää, heidän rikollinen toimintansa on mahdollista estää. Tämä on mielestäni tehokkain tapa ongelman ratkaisemiseksi, Hodorkovski arvioi.

– Tällä hetkellä tutkivan työn tekevät journalistit. Se ei riitä, sillä journalisteilla ei ole oikeaa tarvittavaa toimivaltaa, hän sanoo.

Vaikka Vladimir Putin ei olisi nimenomaisesti valtuuttanut Salisburyn attentaattia, sen on Hodorkovskin mielestä täytynyt tapahtua presidentin hiljaisella siunauksella.

– En voi kuvitella Putinia soittamassa jollekulle ja sanomassa: ”Sinun pitäisi tappaa Skripal kemiallisella aseella”. En myöskään usko, että joku sotilastiedustelu GRU:sta sanoisi: ”Putin on menettänyt täysin otteensa, eikä meidän tarvitse edes kertoa hänelle. Otetaan vain ja tapetaan Skripal, se petturi.” Sen on täytynyt käydä jotenkin tältä väliltä. Jossain vaiheessa vuosi–pari sitten joku on mennyt Putinin luo ja sanonut, ettei kaikkien näiden petturien juoksentelu siellä täällä ole oikein. Putin on saattanut vastata suosimallaan muotoilulla: “Toimi hyväksyttyjen sääntöjen mukaan.”

Onko Putinista tullut lähipiirinsä vanki?

Vaikka sotilasluokan hermomyrkyn käyttäminen EU-maan maaperällä edellyttää yhä presidentin jonkinasteista hyväksyntää, Moskovan ulkopuolella Vladimir Putinin sana on Hodorkovskin mukaan nykyään kaikkea muuta kuin laki. Venäjän keskusjohtoinen hallintojärjestelmä osoittaakin hänen mielestään rapautumisen merkkejä.

– Se järjestelmä on tietyssä määrin tuhottu. Näin on erityisesti alueilla, koska monet niistä ovat puolifeodaalisten johtajien kontrollissa.

– Putin voi antaa käskyn, mutta niin pian kuin hän on kääntänyt selkänsä, sitä ei noudateta. Totalitaarinen malli ei toimi.

Putinin tavoitteena on Hodorkovskin mukaan ollut neuvostoaikaisen hallintojärjestelmän palauttaminen, mutta siinä hän on onnistunut vain osittain. Vain osa vallasta on hänellä, mutta osa on tavallaan ulkoistettu muille.

– Tämä muistuttaa 1700-lukua edeltänyttä aikaa, jolloin itsevaltius ei ollut täysin kehittynyt ja oli riippuvainen vasalleista, hän toteaa.

Siitä, millaisia suunnitelmia presidentillä on oman tulevaisuutensa suhteen, on esitetty ristiriitaisia arvioita. Helsingin yliopiston Venäjän politiikan professori Vladimir Gelman arvioi äskettäin Verkkouutisten Plus-artikkelissa, että Putinin uuden presidenttikauden keskeisin tavoite on pysyä vallassa myös vuoden 2024 jälkeen.

Hodorkovski on toista mieltä: hän pitää varmana, että Putin haluaa vetäytyä viimeistään neljännen kautensa päättyessä.

– Hän etsii tapaa luopua, mutta tarvitsee tiettyjä takuita. Se ei ole vaikeaa hänen omalta osaltaan. Tehtävä on kuitenkin lähes mahdoton, kun puhutaan hänen sisäpiiristään – siis jopa sadasta ihmisestä, joiden taustat vaihtelevat turvallisuuspalveluista liike-elämään ja jotka kaikki ovat rikkaita, hän sanoo.

– Nämä ihmiset luovat painetta häntä kohtaan. Tällä kertaa he onnistuivat taivuttelemaan hänet olemaan luopumatta vallasta. Ensi kerralla he saattavat tehdä samoin.

Eri valtaryhmittymillä on paljon pelissä, sillä Putin on perinteisesti ylläpitänyt tasapainoa niiden välillä.

– Jos hän väistyy, hänen lähipiirinsä ymmärtää, että uusi johtaja tulee luomaan toisenlaisen tasapainon, Hodorkovski tähdentää.