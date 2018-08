Aila Paloniemi: Miesten kokema perheväkivalta on tabu

Kansanedustaja vaatii lisätoimia kaiken perheissä tapahtuvan väkivallan kitkemiseksi.

Keskustan kansanedustaja Aila Paloniemi kokee, että Suomessa ei ole tehty tarpeeksi työtä lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Hänen mukaansa esimerkiksi turvakotitoimintaa on laajennettava.

– On hyvä, että Suomessa on lisätty turvakotipaikkoja, mutta niitä tarvitaan edelleen lisää. Erityisesti pääkaupunkiseudulla turvakodeissa on ruuhkaa ja osa tarvitsijoista on pitänyt ohjata muualle, Paloniemi toteaa tiedotteessa.

Kansanedustajan mielestä maaseudulla on vähemmän erityisosaamista väkivallan ehkäisy- ja auttamistyössä kuin kaupungeissa.

– Avun tarjoamisen esteenä ovat usein puuttuvat rakenteet yhteiskunnan eri tasoilla. Resursseja on myös niukasti niille toimijoille, jotka väkivallan uhrien auttamistyötä tekevät.

Naiset kohtaavat Suomessa lähisuhdeväkivaltaa toiseksi eniten kaikista EU-maista. Paloniemi kannusti ETYJ:n kesäkokouksessa Berliinissä miehiä puhumaan sukupuoleen perustuvasta väkivallasta naisten rinnalla.

– Tarvitsemme miehiä pohtimaan sitä, ruokkivatko nykyiset vallitsevat valtarakenteet ja käsitykset maskuliinisuudesta sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja olisi hienoa saada ehdotuksia siitä, miten tilannetta voitaisiin korjata.

THL:n mukaan noin 20–30 prosenttia viranomaisten tietoon tulevista lähisuhdeväkivallan uhreista on miehiä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan puolet miehistä jättää kertomatta kokemastaan perheväkivallasta.

– On totta että myös miehet kärsivät sukupuoleen perustuvasta väkivallasta. Se on valitettavasti vielä tabu.

Paloniemen mukaan myös naisten väkivaltaa lapsiaan kohtaan käsitellään yhä tabuna.

– Valtaosaa väkivaltaa käyttäneistä naisista oli kaltoin kohdeltu jo lapsena ja he olivat joutuneet väkivallan uhreiksi myös parisuhteessaan. Näille naisille on vasta vähän apua tarjolla, Paloniemi harmittelee.