Mepit: Unkari vastuuseen oikeusvaltion romuttamisesta

Unkarin tapauksessa voitaisi soveltaa seitsemättä artiklaa, jossa jäsenmaalta voidaan evätä oikeuksia unionissa.

Euroopan parlamentti on päättänyt aloittaa Unkarin vastaisten pakotteiden suunnittelun. Europarlamentaarikkojen mukaan Unkari on rikkonut toimillaan oikeusvaltioperiaatetta niin vakavasti, että sen on syytä kohdata seuraamukset, kertoo The Guardian.

Hollantilaisen europarlamentaarikon Judith Sargentinin raportin mukaan pääministeri Viktor Orbánin johdossa oikeusvaltio on vaarassa, sillä Unkarin perustuslakia on muutettu viimeisen kuuden vuoden aikana kuusi kertaa ja sen oikeuslaitos on keskitetty. Raportissa todetaan myös, että Unkarin kehityskulku on huonontanut sananvapautta ja tasa-arvoa.

EU:lla on Unkarin kohdalla mahdollisuus käyttää Maastrichtin sopimuksen seitsemättä artiklaa, jonka mukaan jäsenmaalta voidaan evätä tiettyjä oikeuksia unionissa, jos tämä on rikkonut joitain EU:n perusperiaatteita.

Artiklaa ei ole sovellettu aikaisemmin. Sopimukseen ei ole kirjattu mahdollisuutta jäsenmaiden erottamiseen unionista.

Alustava äänestys vaatii taakseen vielä määräenemmistön Euroopan parlamentissa. Jos esitys saa parlamentissa vähintään kahden kolmasosan enemmistön, jää ministerineuvoston päätettäväksi, millaisia sanktioita Unkarille asetetaan.

Tiistaina unionin eurooppaministerien kokouksessa kuullaan Puolan eurooppaministeriä Mikołaj Dowgielewiczia. Euroopassa on seurattu huolissaan myös Puolan kehitystä ja senkin epäillään rikkovan oikeusvaltioperiaatetta.