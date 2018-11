”Pitää kasata ryhmiä Naton sotilaiden hautaamista varten”

EU vs. Disinfo -saitti on tehnyt katsauksen Venäjän lehdistön uutisoinnista Naton Trident Juncture 2018 -harjoituksen aikana.

Kremlin disinformaation kerrotaan olleen yllätyksettömän nopeaa. Venäjällä uutisoitiin USA:n valmistaneen sotaa maata vastaan jo vuodesta 2000. Uhkailunomaisesti kerrottiin jouduttavan kasaamaan hautajaistiimejä, jotta kaikki Nato-sotilaat saadaan haudattua.

Katsauksen mukaan disinformaation tarkoituksena on juurruttaa Venäjällä kuva lännestä ja Natosta aggressiivisena vihollisena ja supervaltana, joka on vuosia pyrkinyt horjuttamaan Venäjää. Toisaalta Naton kerrotaan olevan sisäisten riitojen lamauttama. Saksan väitettiin nyt olevan haluton Nato-yhteistyöhön. Norjan sanottiin olevan vaarassa menettää itsenäisyytensä suostuessaan harjoitusisännäksi.

Trident Juncturen kerrottiin olleen siirtyminen sotateoriasta käytäntöön. Harjoituksen taustalla uutisoitiin olevan läntinen halu vallata uusia arktisia alueita ja estää Venäjää käyttämästä Koillisväylää.

Venäjän muita viestejä olivat katsauksen mukaan ilkkuvat ”huono sää sotki russofobisen harjoituksen” ja ”Nato-sotilaat haavoittuivat jälleen harjoituksessa Venäjää vastaan”.

Russian media ridiculed & threatened #NATO during the #TridentJuncture2018 . #DisinfoReview tells how NATO pushed back by serving facts @NATOpress https://t.co/at5MHg8FSD

.@NATO forces in Latvia, Lithuania, Estonia and Poland reached 11.000 in 2018

vs 2.000 in 2015. They have all types of offensive weaponry. Who is being aggressive?.. pic.twitter.com/Q3haRaIQLp

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) November 3, 2018