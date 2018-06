Matkailuyrittäjien asiakaskuljetuksiin helpotusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) esittää liikennepalvelulakiin muutosta, joka helpottaa matkailualan yrittäjien asiakaskuljetuksia.

Muutoksen myötä koti- ja matkailupalveluyritysten osana palvelukokonaisuutta tarjoamissa kuljetuksissa kuljettaja ei tarvitsisi jatkossakaan taksinkuljettajan ajolupaa. Yritykset tarvitsisivat kuitenkin taksiluvan.

Anne Berner on tyytyväinen ratkaisuun.

– On hienoa, että tämä asia saadaan nopeasti ratkaistua ja näin helpotettua matkailualan yrittäjien elämää. Julkinen keskustelu on liikennepalvelulain kohdalla keskittynyt pitkälti taksiliikenteen kysymyksiin, mutta lailla on laajat vaikutukset koko yhteiskuntaan, hän sanoo.

Bernerin mukaan taksisääntelyn muutoksen vaikutus matkailuyrityksiin on ollut koko ajan tiedossa. Sen vuoksi matkailuyrityksiä koskeva helpotus sisältyi jo alun perin lausuntokierroksella olleeseen liikennepalvelulakiluonnokseen. Se ei kuitenkaan silloin saanut poliittista hyväksyntää eikä ehdotusta sisällytetty lopulliseen hallituksen esitykseen.

Hallituksen esitys liikennepalvelulain muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle tällä viikolla ja lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Liikennepalvelulaki tulee pääosin voimaan heinäkuun alussa.