Massatestausta halutaan Britanniassa myös oireettomille

Britannian entinen pääministeri Tony Blair on korostanut laajamittaisen koronavirustestauksen tärkeyttä.

Hänen mukaansa myös oireettomien massatestausta tarvitaan, jotta maa pystyy välttämään uudet ja äärimmäiset kalliit rajoitustoimet.

– Joidenkin arvioiden mukaan jopa 70 prosenttia tartunnan saaneista on oireettomia. Jos testaamme vain oireita saaneita, niin strategia jättää huomiotta suurimman osan tapauksista, Tony Blair sanoi Times Radio -ohjelmassa.

Blair arvioi, että laajamittainen testaus on ainoa tapa pitää viruksen leviäminen kurissa, kunnes tehokas rokote saadaan valmiiksi.

Entisen pääministerin mukaan virustestit tukevat Britannian talouden elpymistä. Hän kehui samalla Boris Johnsonin hallituksen toimia testauskapasiteetin kasvattamiseksi.

– Massatestauksen avulla talous voidaan pitää käynnissä ja taudin leviäminen hallinnassa, Tony Blair sanoi.

Tony Blair tells @TimesRadio: "First we had herd immunity. Then, we fooled ourselves into thinking we can eradicate this disease. We can't. It's going to be with us for some time. We have to live with it, and mass testing is the only way that allows us to do it".

