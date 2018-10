21. vuosisadan sosialismin tulos: Venezuelasta paetaan kuin Syyriasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Meneillään on yksi latinalaisen Amerikan historian suurimmista väestöliikkeistä.

YK:n alaisen Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n virallisten lukujen mukaan Venezuelan maastamuutto kaksinkertaistanut 700 000 maastamuuttajasta 1,5 miljoonaan vuosien 2015 ja 2017 välisenä aikana, kertoo Venezuela Today. Lukuun eivät sisälly ne maasta lähteneet tuhannet venezuelalaiset, joilla on myös jonkin toisen maan kansalaisuus.

Consultores 21 -gallupin mukaan 40 prosenttia venezuelalaista haluaa muuttaa pois maasta. The Economist-lehden keräämien tietojen mukaan maa oli menettänyt maastamuuttona 4 miljoonaa asukasta eli 13 prosenttia väestöstään, mutta sosiologi Tomás Páezin arvion mukaan kesäkuussa 2018 luku oli jo 15 prosenttia.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston (OCHA) mukaan kesäkuuhun 2018 mennessä Venezuelasta oli lähtenyt 2,3 miljoonaa, pääasiassa muihin latinalaisen Amerikan maihin, kuten Kolumbiaan, Brasiliaan, Chileen, Argentiinaan, Ecuadoriin, Peruun ja Uruguayhin. Perinteisesti Venezuelasta on lähdetty vauraampiin ja vapaampiin maihin eli yleensä Pohjois-Amerikkaan tai Eurooppaan, mutta nyt yksinkertaisesti väestö haluaa vain pois maasta.

Jos tilanne ei maassa parane, voi väestökato ylittää jopa sisällissodan runteleman Syyrian, josta on lähtenyt 20 prosenttia väestöstä. IOM:in mukaan tilanne on jo nyt samalla tasolla kuin vuoden 2015 pakolaiskriisin aikaan Välimerellä. Tilanne ei vaikuta paranevan, vaan presidentti Nicolás Maduron johtama hallinto on vastannut protesteihin julmin ottein.

Tomas Páezin mukaan pääsyy Venezuelan maastapakoon on niin kutsuttu ”21. vuosisadan sosialismi”, jonka Hugo Chávez aikanaan aloitti. Politiikan tuloksena 87 prosenttia venezuelalaisista elää köyhyydessä.